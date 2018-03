Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Siemens (+0,3%) sous-performe son indice de référence à Francfort (+0,85%), après avoir fixé la fourchette indicative du prix d’introduction en Bourse d'Healthineers, sa branche de diagnostics et d’imagerie médicale. Le groupe allemand souhaite placer jusqu'à 15% de sa filiale, soit 150 millions de titres, à un prix de 26 à 31 euros par action. Cette opération lui permettrait ainsi de retirer 3,90 à 4,65 milliards d'euros de cash. Au total, cette IPO valoriserait Healthineers entre 26 et 31 milliards d’euros. La période de souscription s’étendra du 6 au 15 mars." Siemens se montre plus prudent que prévu en ne proposant que 15% du capital ", estime Oddo BHF. Le marché semblait s'attendre à 20-25% depuis un certain temps." Le cash récupéré est donc aussi assez limité et devrait surtout permettre de réduire la dette (dette nette industrielle de 7,9 milliards d'euros à fin décembre 2017) ou de faire des acquisitions ‘add- on', et nous ne pensons pas qu'il servira à faire un retour de cash aux actionnaires ", ajoute l'analyste.In fine, Oddo BHF réitère son opinion Neutre sur Siemens, assortie d'un objectif de cours de 114 euros.