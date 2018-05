Siemens : Le futur conseil d'administration de Siemens Alstom constitué

Le futur conseil comptera onze membres, six désignés par le groupe allemand et cinq par le français. Au total, il comptera six administrateurs indépendants, dont deux désignés par Siemens.

Roland Busch, "chief technology officer" et membre du directoire de Siemens, devrait être le futur président du conseil.

Henri Poupart-Lafarge, actuellement PDG d'Alstom, devrait être administrateur et directeur général de Siemens Alstom.

Ces nominations seront soumises à l'approbation des actionnaires d'Alstom et ne seront effectives qu'à la réalisation de la transaction prévue d'ici à la fin 2018, après approbation par les autorités compétentes.

(Pascale Denis, édité par Wilfrid Exbrayat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM 0.52% 38.77 11.46%