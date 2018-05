Siemens : accord avec le personnel et le syndicat

08/05/2018 | 14:29

Siemens a indiqué ce mardi être parvenu à un accord avec le comité central d'entreprise et le syndicat professionnel IG Metall, à propos des restructurations de ses divisions PG (Power and Gas) et Process Industries and Drives, en difficultés depuis plusieurs mois.



Le groupe international allemand, spécialisé dans les hautes technologies et opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la santé, a réaffirmé que des suppressions de postes étaient inévitables.



Des mesures pour réduire les coûts sur les sites de Berlin, Duisburg, Erfurt et Mülheim sont par ailleurs prévues.



Les négociations devraient s'achever, selon Siemens, avant la fin de l'exercice fiscal.



