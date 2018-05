Siemens : acquisition dans l'IoT aux Etats-Unis

17/05/2018 | 11:49

Siemens annonce ce matin l'acquisition de la société californienne J2 Innovations, éditeur de logiciels spécialisé dans les bâtiments connectés et l'Internet des objets (IoT, selon l'acronyme anglais). Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



Le conglomérat industriel allemand met en avant les dix ans d'expérience de J2 et sa réputation aux Etats-Unis et à l'international.



Selon Uwe Frank, qui dirige la branche Building Technologies Control Products & Systems de Siemens, cette acquisition 'complète notre portefeuille numérique en pleine croissance'.



Siemens a l'intention de développer J2, qui conservera une autonomie en tant que filiale, en réalisant des embauches aux Etats-Unis et en l'implantant en Europe et en Asie.



La transaction devrait être bouclée d'ici la fin du mois de mai.





