Siemens : de grandes ambitions au Brésil

14/03/2018 | 10:17

Siemens fait part ce matin de la signature d'un protocole d'accord avec l'Apex, l'agence promouvant le commerce et l'investissement au Brésil. Dans ce cadre, le conglomérat industriel allemand envisage de 'tripler' ses investissements dans ce pays durant les cinq prochaines années pour atteindre jusqu'à un milliard d'euros.



Fournissant des secteurs indicatifs, Siemens évoque les équipements électriques, les automatismes et d'une manière générale la 'numérisation' afin d'améliorer les infrastructures du Brésil dans les domaines de l'énergie, des transports et de la santé. Le groupe allemand évoque également des 'transferts de connaissance' par l'intermédiaire de partenariats avec les universités.



Au total, Siemens estime que son initiative pourrait attirer au Brésil plus de 50 milliards d'euros d'autres investissements, et générer au total la création d'un maximum de 1,2 million d'emplois.



Le directeur général de Siemens, Joe Kaeser, a évoqué la contribution de son groupe à 'la quatrième révolution industrielle, que nous appelons Industrie 4.0' dans ce grand pays émergent.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.