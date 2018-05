Siemens : s'envole de 4% après l'annonce des restructurations

09/05/2018 | 17:21

Le titre s'envole de plus de 4% à la Bourse de Francfort après les annonces d'hier. UBS a maintenu son conseil d'achat sur l'action du conglomérat allemand. Les analystes mettent en avant les négociations sur les restructurations annoncées hier. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 138 euros.



Selon les spécialistes, les négociations sur les branches en difficulté Power & Gas (PG) et Process Industries & Drives (PD), sur lesquelles la direction a fait le point hier, devraient déboucher sur un accord définitif 'durant l'été'. Rappelons que Siemens entend supprimer 6.900 postes dans ces divisions, dont la moitié en Allemagne. De quoi contribuer au redressement de leur rentabilité.



Plus généralement, UBS rappelle les éléments qui ont pesé sur l'action Siemens en fin d'année dernière, notamment les problèmes rencontrés par le groupe sur le marché indien des éoliennes (qui a pesé sur Siemens Gamesa), et la faiblesse de la demande de turbines à gaz (plombant PG).



Autant de difficultés qui semblent en voie de résolution. De plus UBS anticipe, 'dans les deux à quatre mois qui viennent', que Siemens détaille son prochain programme stratégique à moyen terme, 'Vision 2020 +'. Ce qui pourrait constituer un puissant catalyseur.



Enfin, UBS estime qu'à son cours actuel, l'action Siemens ne reflète pas le potentiel d'amélioration de la marge opérationnelle ajustée qui, de 11,3% lors du dernier exercice, pourrait atteindre de 13,4 à 15% d'ici 2021.



