Siemens : six administrateurs proposés pour Siemens Alstom

16/05/2018 | 13:21

Siemens indique qu'il proposera six des onze administrateurs que comptera le conseil d'administration de Siemens Alstom, l'entité devant résulter de la fusion de ses activités ferroviaires avec celles du groupe français.



Parmi les six membres représentant le conglomérat allemand figureront notamment son directeur financier Ralf Thomas et son directeur technologique Roland Busch, ce dernier assurant d'ailleurs la présidence du conseil.



Outre Henri Poupart-Lafarge, l'actuel PDG d'Alstom qui deviendra le directeur général de Siemens Alstom, le groupe français a proposé quatre administrateurs indépendants, dont l'ex-dirigeant de BNP Paribas Baudouin Prot.



