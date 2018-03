Siemens voit très grand au Brésil et s'engage à investir 1 mrd EUR

Berlin (awp/afp) - L'industriel allemand Siemens a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord de coopération avec le Brésil d'un montant d'un milliard d'euros sur cinq ans, triplant ainsi ses investissements dans la première économie sud-américaine.

Le protocole d'accord, signé à Sao Paulo entre Siemens et l'Apex (l'agence brésilienne de promotion de commerce et de l'investissement) concerne des projets d'électrification, d'automatisation et de mécanique dans les infrastructures publiques brésiliennes (énergie, transports et santé), mais aussi dans l'industrie et un soutien à l'enseignement supérieur.

"Les initiatives mises en valeur par ce protocole ont le potentiel de déclencher un nouveau cycle de croissance durable au Brésil", se félicite le conglomérat allemand qui chiffre la portée de son investissement à 3,1% du PIB brésilien.

Siemens estime aussi que ce plan d'injection dans l'économie brésilienne pourrait, par ricochet, drainer à long terme 50 milliards d'euros supplémentaires d'investissements et générer la création de 1,2 millions d'emplois.

Le patron du groupe industriel allemand, Joe Kaeser a estimé qu'il était "urgent d'agir au Brésil pour créer les infrastructures nécessaires dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité ainsi que de la formation de la main d'oeuvre".

Siemens a déjà investit un milliard d'euros en 15 ans au Brésil, où il emploie 6.000 personnes.

En pleine vague de révélations sur des scandales de corruption le conglomérat s'était dénoncé en 2014 auprès des autorités brésiliennes en échange d'une clémence. Siemens était impliqué dans une affaire de cartels pour l'attribution de marchés dans les transports publics de Sao Paulo.

afp/rp