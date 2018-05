Siemens : Oddo reste 'neutre'

11/05/2018 | 10:25

Oddo réaffirme ce vendredi matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Siemens, ainsi que son objectif de cours à 115,9 euros, après la publication des résultats du deuxième trimestre du conglomérat industriel allemand.



Celui-ci a fait état d'un chiffre d'affaires de 20,1 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ajusté a reculé de 8% à 2,2 milliards en raison notamment des branches 'énergétiques' Power & Gas et Siemens Gamesa. De ce fait, la marge ajustée de Siemens a baissé de 12,3 à 11,7%, même si le bénéfice net trimestriel décolle de 39% à 2 milliards d'euros en raison principalement de l'impact positif de 900 millions d'euros du transfert par le groupe d'actions Atos à son fonds de retraite.



'Nous considérons cette année financière comme une année de transition, améliorée par des gains ponctuels', indique Oddo.



'L'environnement macro est censé rester un soutien, mais 2018 devra faire face à plusieurs vents contraires, notamment la baisse des marchés Power&Gas, les besoins de redressement de SGRE et l'impact négatif des changes sur les revenus et les marges', note le broker.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.