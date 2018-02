Siemens Gamesa : à propos du contrat turc

27/02/2018 | 09:41

Siemens Gamesa Renewable Energy fait partie du consortium qui a remporté, en Turquie, un contrat portant sur la fourniture d'éoliennes pour une capacité électrique maximale d'un gigawatt (GW).



Dans le détail, la filiale espagnole dédiée aux aérogénérateurs du conglomérat Siemens était associée aux groupes turcs Kalyon Enerji et Turkerler Holding. Ensemble, ils ont remporté les premières enchères organisées à ce propos dans ce pays en août dernier.



Siemens Gamesa sera ainsi chargée de fournir, d'installer et de mettre en service les éoliennes réparties dans plusieurs fermes, ainsi que d'assurer les services de maintenance associés durant 15 ans.



L'accord prévoit également la prise en charge du courant électrique ainsi produit, l'engagement à construire 700 mégawatts (MW) de capacité d'ici 2022 et enfin la construction d'une usine de nacelles.



Entré sur le marché turc en 2010, Siemens Gamesa y a installé plus de 700 MW de capacité.





