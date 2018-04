Siemens Gamesa : commande de turbines éoliennes à Taiwan

03/04/2018 | 15:37

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce avoir remporté une commande pour 20 nouvelles turbines éoliennes destinées à Formosa 1, un parc éolien situé à environ six kilomètres au large des côtes de Taiwan.



Ces turbines, dont l'installation doit démarrer l'année prochaine, ajouteront une capacité de 120 MW au projet. Cette commande intervient un an après la livraison de la première phase du projet et s'accompagne d'un accord de services de 15 ans.



