Siemens Gamesa : contrat pour un complexe éolien en Australie

10/04/2018 | 11:09

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) fait part d'un contrat pour la construction d'un complexe éolien pionnier à Stawell, dans l'Etat australien de Victoria, ainsi que sa maintenance pour une période de 25 ans.



Ce projet, dont la livraison est prévue pour août 2019, combinera l'installation d'un parc éolien doté de 56 turbines SG 3.4 -132, pour une capacité totale de 194 MW, ainsi que d'un système de batterie lithium-ion (Li-ion) de stockage énergétique.



Il s'agit là du quatrième contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) remporté par l'équipementier d'énergies renouvelables auprès de Neoen en Australie, pour lequel il a déjà installé plus de 300 MW au niveau national.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.