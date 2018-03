Siemens Gamesa : les actionnaires approuvent les comptes 2017

26/03/2018 | 11:09

Siemens Gamesa a tenu vendredi dernier à Zamudio (Espagne) sa première assemblée générale depuis la finalisation de la fusion l'an dernier.



Lors de la réunion, les actionnaires du géant de l'énergie éolienne ont approuvé les états financiers 2017.



Le directeur général, Markus Tacke, a souligné à l'occasion que 90% des étapes nécessaires au processus d'intégration avaient d'ores et déjà été réalisées.



Le cadre dirigeant est également revenu lors de sa présentation sur le plan stratégique 2018-2020 récemment dévoilé par le groupe, et dont l'objectif est de réaliser deux milliards d'euros d'économies.



Il a également souligné l'engagement du groupe vis-à-vis de l'Espagne, et plus spécialement du Pays basque, où se trouvent les 'racines' de l'entreprise.



Siemens Gamesa - qui compte près de 4.500 salariés, 15 usines et trois centres de recherche-développement en Espagne s'est immatriculé à Zamudio, au Pays basque, où ses activités onshore du groupe sont également basées.



