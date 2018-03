Siemens Healthineers : l'IPO aura lieu à 28 euros par action

16/03/2018 | 09:48

L'introduction en Bourse de Siemens Healthineers, la branche médicale du conglomérat allemand éponyme, aura finalement lieu à 28 euros par action, soit non loin du milieu de la fourchette indicative (28,5 euros) qui allait de 26 à 31 euros. Les premières cotations de ce groupe qui devrait capitaliser près de 30 milliards d'euros auront lieu dans la journée.



Siemens a vendu à ce prix 150 millions d'actions ordinaires existantes de sa filiale, d'où un produit de cession de 4,2 milliards d'euros. Aucune augmentation de capital n'a eu lieu à l'occasion de l'IPO.



Si l'option de surallocation était pleinement exercée, le flottant Siemens Healthineers, qui emploie plus de 47.000 personnes dans 75 pays, pourrait atteindre 15% de son capital. Le groupe, notamment connu pour ses systèmes d'imagerie médicale et de diagnostics, revendique la première ou la deuxième place au niveau mondial sur la plupart de ses marchés.



Fort d'un CA de 13,8 milliards d'euros en 2016/2017, dont plus de 55% sont récurrents, et d'une croissance annuelle d'environ de 4%, Siemens Healthineers a dégagé lors de son dernier exercice une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 18%.



Siemens Healthineers entend distribuer entre 50 et 60% de son résultat net (1,6 milliard d'euros lors du dernier exercice, en données ajustées) sous forme de dividende.













