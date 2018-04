Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg initie la couverture du titre Siemens Healthineers avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 36,50 euros. Le bureau d’études explique qu’il s’agit du groupe d’équipements médicaux le plus important en Europe et qu’il s’est introduit avec succès en Bourse en mars dernier. Même si la valeur a progressé de 15% depuis l’introduction en bourse, l’analyste estime qu’il existe de la place pour une accélération de la croissance « top-line » et une amélioration des marges, des éléments non intégrés aujourd’hui dans le cours de bourse de la société.