Siemens Healthineers : premier conseil d'achat de Berenberg

25/04/2018 | 10:25

Berenberg vient d'entamer à l'achat le suivi de l'action de la division médicale de Siemens, Siemens Healthineers, que le conglomérat allemand a récemment introduite en Bourse à 28 euros. L'objectif de cours assigné est de 36,5 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.



'Siemens Healthineers est le premier équipementier médical d'Europe, et le groupe a réussi son introduction en Bourse de Francfort en mars dernier', soulignent le bureau d'études.



Certes, le titre a depuis lors déjà pris 15%, mais 'nous estimons qu'il existe de solides perspectives plaidant pour une accélération de la croissance', indique une note, ce qui entraînerait aussi une amélioration des marges.



'Ces éléments ne sont totalement intégrés dans la valorisation actuelle du titre', estime enfin Berenberg.





