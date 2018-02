Sierra Wireless USA : Intellinium choisit la solution IdO Device-to-Cloud de Sierra Wireless pour la toute première chaussure de sécurité intelligente de l’industrie pour protéger les travailleurs

Les modules et services de connectivité intelligente de la série Sierra Wireless AirPrime® HL permettent à Intellinium de développer des chaussures intelligentes qui permettent aux travailleurs d’envoyer et recevoir des messages et des alertes en mode mains libres

Sierra Wireless et Intellinium ont procédé à une démonstration de la chaussure de sécurité intelligente lors du Mobile World Congress 2018, GSMA Innovation City, Hall 4, stand n° 4A30

Sierra Wireless (NASDAQ:SWIR) (TSX:SW), le premier fournisseur de solutions de bout en bout complètement intégrées pour l’Internet des objets (IdO), a annoncé aujourd’hui qu’Intellinium a sélectionné la solution IdO Device-to-Cloud de Sierra Wireless pour sa chaussure de sécurité intelligente, conçue pour améliorer la sécurité des travailleurs dans les milieux de travail éloignés, dangereux ou bruyants, tels que les chantiers de construction, les usines, les mines, les plateformes pétrolières, et les opérations de pêche commerciale et d’agriculture.

Selon des rapports des Nations Unies, un travailleur meurt d’un accident de travail ou d’une maladie liée au travail toutes les 15 secondes. Beaucoup d’autres font face à des effets à long terme des accidents qui ont un impact sur leur santé, leur productivité et leur capacité de subvenir aux besoins de leur famille. Intellinium, une startup basée en France, a été créée pour améliorer la sécurité des travailleurs en combinant la technologie de l’IdO avec des équipements de protection individuelle.

Les chaussures intelligentes d’Intellinium permettent aux travailleurs d’envoyer et de recevoir des messages en mode mains libres, sans avoir besoin d’un autre smartphone. Les alertes peuvent être envoyées à l’aide du capteur de force à membrane breveté d’Intellinium intégré à l’orteil de la botte et connecté au module cellulaire AirPrime® HL de Sierra Wireless. Au cours d’une urgence, un travailleur peut accuser réception d’un message d’évacuation en touchant le capteur de l’orteil. Ou il peut envoyer rapidement une alerte « MAYDAY » s’il est blessé. Les capteurs intégrés détectent les chutes et chocs, avisent immédiatement l’employeur ou un collègue de l’emplacement du travailleur afin de permettre une réponse plus rapide et plus précise.

« Les équipements de protection individuelle conventionnels sont passifs, car ils ne peuvent se connecter de façon autonome dans des endroits éloignés sans un smartphone, ni réagir assez rapidement en cas d’urgence », a déclaré Mathieu Destrian, PDG d’Intellinium. « En tirant parti des technologies de l’IdO de Sierra Wireless, nous avons été capables de transformer une simple chaussure de travail en un dispositif intelligent qui peut accélérer le temps de réponse aux accidents de travail et gagne rapidement l’adhérence des sociétés industrielles. »

Intellinium a choisi la solution Device-to-Cloud de Sierra Wireless, composée des modules intégrés de la série HL étroitement intégrés aux services de connectivité intelligente, pour fournir des services critiques et multi-opérateur de couverture, collecte et transmission de données et de gestion des périphériques, permettant ainsi aux entreprises de se connecter de façon fiable et sécurisée avec leurs travailleurs à l’aide du tableau de bord d’Intellinium accessible via le Web, ainsi que de son API REST basé sur le Cloud ou de son application mobile.

« L’Internet des objets crée des possibilités d’innover dans tous les aspects de la vie », a déclaré Marc Overton, vice-président principal et directeur général des Services de l’IdO chez Sierra Wireless. « Avec la solution Device-to-Cloud de Sierra Wireless, Intellinium a été en mesure de créer une technologie portable dynamique, fiable et facile à utiliser, qui a le potentiel d’améliorer les conditions dans les milieux les plus hostiles du monde. »

Démonstration au Mobile World Congress

Sierra Wireless et Intellinium présenteront une chaussure de travail connectée LPWA au Mobile World Congress 2018 qui aura lieu à Barcelone, en Espagne, du 26 février au 1er mars. Les visiteurs au stand n° 4A30 de la GSMA Innovation City, Hall 4, pourront voir comment le capteur de force à membrane déclenché dans la chaussure de sécurité envoie une alerte à une tablette contrôlée par l’employeur ou des collègues, ainsi qu’une variété d’options de rétroaction qui peuvent être envoyées au travailleur par des vibrations dans la chaussure.

À propos d’Intellinium

Toutes les 15 secondes, un travailleur meurt d’un accident de travail ou d’une maladie liée au travail. Les accidents et blessures de travail coûtent 476 milliards d’euros par an. Intellinium propose les premières chaussures de sécurité intelligentes et connectées qui peuvent sauver la vie de vos travailleurs et réduire vos coûts. Depuis sa création en 2009, Intellinium a entrepris de développer des technologies et le savoir-faire des EPI intelligents avec et pour les entreprises industrielles et les travailleurs. Situé à Aix-en-Provence (France), la société procède en ce moment aux essais sur le terrain avec plusieurs entreprises industrielles et des services publics. Notre sécurité révolutionnaire de sécurité en tant que service apporte une meilleure sécurité, une meilleure pénétration et couverture de télécommunications, une meilleure autonomie de batterie, une meilleure intelligence, la réduction de poids et des équipements, une plus grande facilité d’utilisation par rapport aux équipements électroniques classiques pour les travailleurs, et va même plus loin en remplaçant la plupart d’entre eux (par exemple, le bouton « Homme à terre » et le bouton d’alerte). En plus de la réduction des coûts et la performance accrue dans la protection de vos travailleurs, vous pouvez également réduire votre empreinte écologique grâce à la réduction des déchets électroniques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter : https://intellinium.io/.

À propos de Sierra Wireless

Sierra Wireless (NASDAQ:SWIR) (TSX:SW) est un pionnier de l’IdO qui permet aux entreprises et industries de se transformer et de s’épanouir dans l’économie connectée. Les clients viennent chez Sierra parce que nous offrons une solution Device-to-Cloud composée de solutions embarquées et de réseautage parfaitement intégrées à nos services de Cloud et de connectivité sécurisés. Les fabricants d’équipements d’origine et les entreprises à travers le monde font confiance à notre expertise dans la réalisation de solutions entièrement intégrées pour réduire la complexité, transformer les données en renseignements et connecter leurs produits et services au marché plus rapidement. Sierra Wireless compte 1 400 employés dans le monde et exploite des centres de R&D en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.sierrawireless.com.

