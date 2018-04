Sigma Designs : expédie le 100 millionième module chipset de Z-Wave

L'élan de Z-Wave atteint un sommet sans précédent, dominant le marché de la maison intelligente avec 100 millions d'unités sur le marché

Fremont, Californie - le 12 avril 2018 - Sigma Designs® (NASDAQ : SIGM), fournisseur leader de solutions intelligentes « système sur une puce » (SoC) pour l'IoT de la maison intelligente connectée, est fière d'annoncer que 100 millions de modules Z-Wave cumulés ont été livrés au marché de la maison intelligente à ce jour. Avec des centaines de clients expédiant plus de 2 400 appareils Z-Wave interopérables, Sigma Designs a le plaisir de souligner que le destinataire du 100 millionième module était Vivint Smart Home, le fournisseur de services pour la maison intelligente et client de longue date de Sigma Designs.

Des services tels que la sécurité surveillée par des professionnels alimentent actuellement le marché de la maison intelligente. Avec un taux de pénétration supérieur à 90 % de la technologie Z-Wave dans ce segment, il n'est pas surprenant que Vivint, un des principaux fournisseurs de services de maison intelligente, ait été le destinataire du 100 millionième module Z-Wave. Vivint a été le premier fournisseur à adopter Z-Wave comme technologie de contrôle domestique dans ses tableaux, déployant des dispositifs Z-Wave certifiés dans le cadre d'un système de maison intelligente Vivint pour offrir aux clients une tranquillité d'esprit et un contrôle sans précédent sur l'ensemble de leur maison.

« Nous sommes reconnaissants envers chacun de nos clients, certains des plus grands fournisseurs de services et fabricants du secteur de la maison intelligente et de la sécurité, qui ont soutenu Z-Wave au fil des années et ont encouragé l'adoption de la norme sur le marché, nous permettant ainsi l'expédition de 100 millions de modules Z-Wave », commente Raoul Wijgergangs, Vice-président de la Z-Wave Business Unit de Sigma Designs, Inc. « Nous sommes ravis de désigner Vivint comme le client qui a commandé la 100 millionième unité. En tant que client constituant le plus ancien fournisseur de services et innovateur sur le marché de la maison intelligente et de la sécurité, Vivint a conçu des ensembles de sécurité et d'automatisation pour la maison qui augmentent la sécurité et la commodité pour le consommateur d'aujourd'hui ».

« Z-Wave nous permet de fournir aux clients un système de maison intelligente intégré afin qu'ils puissent contrôler leur maison via un tableau, une application mobile unique ou en utilisant leur voix », a déclaré Jim Nye, responsable des opérations produit chez Vivint Smart Home. « Nous sommes honorés d'être l'entreprise qui a reçu le 100 millionième module Z-Wave et ravis de voir l'écosystème progresser vers une part aussi importante du marché ».

À propos de Sigma Designs

Sigma Designs, Inc. (NASDAQ : SIGM) est un chef de file mondial en matière de convergence des maisons intelligentes. La société conçoit et construit les technologies de semi-conducteurs essentielles pour l'Internet des Objets (IoT) destiné aux appareils domestiques intelligents. Pour en savoir plus sur Sigma Designs, consulter www.sigmadesigns.com.

À propos de Z-Wave

La technologie Z-Wave® est une norme ouverte (G.9959) de l'Union internationale des Communication. C'est aujourd'hui la principale technologie de contrôle sans fil de la maison sur le marché, avec plus de 2 400 produits interopérables certifiés dans le monde entier. Représentée par Z-Wave Alliance et prise en charge par plus de 700 entreprises à travers le monde, la norme est un important facilitateur de solutions domestiques intelligentes pour la sécurité, l'énergie, l'hôtellerie, le bureau et des applications commerciales légères.

Z-Wave® est une marque déposée de Sigma Designs (NASDAQ : SIGM) et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos de Vivint Smart Home

Vivint Smart Home est une entreprise leader dans le domaine des maisons intelligentes en Amérique du Nord. Vivint propose un système de maison intelligente intégré avec consultation à domicile, une installation professionnelle et une assistance fournie par ses Smart Home Pros, ainsi que le suivi et l'assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Consacrée à la redéfinition de l'expérience de la maison avec des produits et services intelligents, Vivint est au service de plus d'un million de clients. J.D. Power a classé Vivint Smart Home comme ayant « le plus haut niveau de satisfaction de la clientèle en matière de systèmes de sécurité résidentielle » (« Highest in Customer Satisfaction with Home Security Systems »). Pour de plus amples informations, consulter www.vivint.com.

