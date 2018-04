SIGNAUX GIROD : pourrait céder sa filiale SIP à son management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Signaux Girod a consenti une exclusivité à un groupe d'investisseurs mené par Raphaël Marot, actuel Directeur salarié de la société SIP, qui ont adressé une offre pour l'acquisition de 100% du capital de la société SIP, filiale du groupe spécialisée dans les solutions de marquage, la transformation et la pose de films adhésifs. L'offre concerne aussi l'actif immobilier d'exploitation de la société SIP, pour une valeur d'entreprise minimum de 11,9 millions d'euros."Cette opération s'inscrirait dans une stratégie de recentrage du groupe Signaux Girod sur son cœur de métier de la signalisation et de l'aménagement des espaces publics", précise la société. Pour l'heure, il est envisagé que le produit de cession soit employé pour partie au recentrage des activités du groupe et pour partie à une distribution de dividende.A ce titre, le groupe Signaux Girod ne consentira à la cession de la société SIP que pour autant que l'Autorité des marchés financiers (AMF) confirme qu'il n'y aura pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait dans le cadre de l'opération envisagée.