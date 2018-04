Signaux Girod : Information permanente - Communiqué du 6 avril 2018

SIGNAUX GIROD

Société anonyme au capital de 14 807 806 €

Siège social : 881, route des fontaines - 39400 Bellefontaine

646 050 476 R.C.S. Lons-le-Saunier

Code ISIN : FR0000060790

Communiqué de presse

Le 6 avril 2018

Exclusivité accordée par le groupe Signaux Girod pour la cession de 100 % du capital de la société SIP, sa filiale spécialisée dans les solutions de marquage, la transformation et la pose de films adhésifs

Le groupe Signaux Girod a consenti ce jour une exclusivité à un groupe d'investisseurs mené par Monsieur Raphaël Marot, actuel Directeur salarié de la société SIP, qui ont adressé une offre pour l'acquisition de 100 % du capital de la société SIP, filiale du groupe spécialisée dans les solutions de marquage, la transformation et la pose de films adhésifs, ainsi que l'actif immobilier d'exploitation de la société SIP, pour une valeur d'entreprise minimum de 11,9 millions d'euros.

La recherche d'un accord définitif sera effectuée dans le respect des obligations en matière de consultation des instances représentatives du personnel.

Cette opération s'inscrirait dans une stratégie de recentrage du groupe Signaux Girod sur son coeur de métier de la signalisation et de l'aménagement des espaces publics.

A ce titre, le groupe Signaux Girod ne consentira à la cession de la société SIP que pour autant que l'Autorité des marchés financiers (AMF) confirme qu'il n'y aura pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait sur le fondement de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF dans le cadre de l'opération envisagée.

A la date des présentes, parmi les différentes utilisations possibles, il est envisagé que le produit de cession soit employé pour partie au recentrage des activités du groupe et pour partie à une distribution de dividende.

