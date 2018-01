Signaux Girod : Résultats exercice 2016 2017

RESULTATS CONSOLIDES 2016/2017

Le conseil d'administration a arrêté le 30 janvier 2018 les comptes consolidés de l'exercice clos au 30 septembre 2017.

Le résultat net part du groupe s'établit à + 0,1 M€.

En millions d'Euros 2016/2017 2015/2016 Variations Du 01/10/2016 Du 01/10/2015 en Au 30/09/2017 Au 30/09/2016 M€ Chiffre d'affaires 107,1 105,5 + 1,6 Résultat opérationnel courant + 2,0 + 0,7 + 1,3 Résultat opérationnel - 2,6 - 0,1 - 2,5 Résultat net consolidé + 0,2 + 0,3 - 0,1 Résultat net part du groupe + 0,1 + 0,3 - 0,2

Conformément à nos objectifs définis en début d'exercice, le chiffre d'affaires a progressé de 1,5 % et le plan de redressement de la profitabilité s'est traduit par une progression de 1,3 M€ du résultat opérationnel courant.

Le résultat opérationnel est affecté par des provisions et charges essentiellement liées à des litiges antérieurs à 2006.

Signalisation France : (CA : 70,3 M€ - ROC : - 1,0 M€)

Le chiffre d'affaires progresse de 1,1 % et le résultat opérationnel courant s'améliore de 1,5 M€, confirmant nos perspectives.

Sociétés spécialisées : (CA : 18,6 M€ - ROC : + 2,3 M€)

Le chiffre d'affaires recule de 4,2 %, en raison notamment de la sortie de périmètre de la société Burrial.

Avec 2,3 M€, en baisse de 0,2 M€, le résultat opérationnel courant conserve toutefois un niveau très satisfaisant.

Activités internationales : (CA : 18,2 M€ - ROC : + 0,7 M€)

Le chiffre d'affaires progresse de 9,9 %, suite au regain d'activité en Espagne et en Belgique. Le résultat opérationnel courant progresse de 0,1 M€.

Perspectives du groupe :

Pour l'exercice 2017/2018, nous anticipons une nouvelle progression du chiffre d'affaires et du résultat.

Lors de l'assemblée générale du 29 mars 2018, il sera proposé un dividende de 0,40 € par action.

Les comptes annuels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr

