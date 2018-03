Signet : un trimestre de qualité

14/03/2018 | 13:01

Dévoilés ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du deuxième trimestre de l'exercice de Signet ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) de 5,24 dollars, contre 3,92 dollars un an auparavant.



Sur une base ajustée, le BPA est ressorti à 4,28 dollars, soit 8 cents de plus qu'attendu par le consensus.



Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 2,3 milliards de dollars, contre 2,2 milliards pronostiqués par les analystes. Comme anticipé par ces derniers, les ventes à magasins comparables se sont repliées de 5,2%.





