SII : Chiffre d'affaires annuel 2017/2018

Paris, le 15 mai 2018

Chiffre d'affaires annuel 2017/2018 : 560,9 M€,

supérieur à l'objectif annoncé

Maintien d'un rythme de croissance élevé :

+27,8%, dont +15,6% en organique

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2017/2018.

Eric MATTEUCCI, Président du directoire, commente : « Le groupe SII réalise un chiffre d'affaires annuel de 560,9 M€, en hausse de 27,8% au-delà de notre objectif de 545 M€. La croissance organique du groupe atteint +15,6%, nettement supérieure à notre marché de référence. Le 4ème trimestre est en ligne avec les performances des neuf premiers mois de l'exercice. Je remercie toutes nos équipes en France et à l'international pour leur profond engagement et tous nos clients qui nous renouvellent leur confiance depuis de nombreuses années. Ce niveau de performance atteste la pertinence de notre stratégie et nous permet de poursuivre avec confiance le développement du groupe SII. »

En M€ au 31 mars 2018 2016/2017 2017/2018 Variation Variation organique* Chiffre d'affaires 1er trimestre 104,19 129,54 + 24,3% + 10,6% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 101,02 129,66 + 28,4% + 15,7% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 109,18 145,96 + 33,7% + 19,6% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 124,46 155,74 + 25,1% + 16,3% Chiffre d'affaires annuel 438,85 560,90 + 27,8% + 15,6% dont France 235,47 314,97 + 33,8% + 12,8% dont International 203,38 245,93 + 20,9% + 19,4% * hors croissance externe (retraitement de l'impact de l'acquisition FEEL EUROPE intégrée à compter du 1er mars 2017 : 49,3 M€ sur l'ensemble de l'exercice) et effets de change (taux de change 2016-2017 appliqués au chiffre d'affaires 2017-2018)

Le groupe SII réalise un chiffre d'affaires de 560,90 M€ sur l'exercice clos au 31 mars 2018, supérieur à l'objectif annoncé, et en croissance de 27,8% par rapport à l'exercice 2016/2017. FEEL EUROPE, pour son premier exercice plein d'intégration, contribue à hauteur de 53,9 M€ à l'activité (dont 4,6 M€ organique). Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance organique s'élève à 15,6%, performance d'autant plus notable que le nombre de jours ouvrés était très défavorable (- 5 jours ouvrés par rapport à l'exercice 2016/2017).

Croissance forte en France

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 314,97 M€. Les très bonnes performances de l'ensemble du périmètre historique combinées à l'effet de l'intégration de FEEL EUROPE ont permis au groupe de délivrer une croissance de 33,8% sur l'Hexagone, dont 12,8% de croissance organique.

Sur le dernier trimestre de l'exercice, avec un chiffre d'affaires de 87,73 M€, l'activité en France progresse de 26,5% (dont 13,2% en organique) par rapport au même trimestre 2016/2017.

Progression dynamique de l'activité à l'international

À l'international, le volume d'affaires progresse de 20,9% (18,9% en organique) par rapport à l'exercice 2016/2017, portant le chiffre d'affaires à 245,93 M€. La Pologne, qui contribue à hauteur de 21,6% au chiffre d'affaires du groupe, continue d'afficher une progression significative de son activité (+35% sur l'exercice à 121,3 M€). En Allemagne, malgré un chiffre d'affaires stable sur le premier semestre, la croissance ressort à 9% sur l'exercice grâce notamment à un développement de l'activité et un effet de base favorable pour l'activité historique de CADCON. L'Espagne affiche un chiffre d'affaires en croissance de 7% sur l'exercice mais reste impactée par les difficultés géopolitiques en Catalogne. Les autres pays comme la Roumanie (+12%), le Canada (+249%), le Maroc (+69%), la Colombie (+34%) et les Pays-Bas (+26%) portent également la croissance du chiffre d'affaires.

Sur le quatrième trimestre, l'activité à l'international est en progression de 23,5%, dont 20,1% en organique, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 68,01 M€.

Perspectives

En dépit d'un calendrier défavorable, le groupe SII a maintenu le rythme soutenu de croissance de son chiffre d'affaires et dépassé l'objectif annoncé. Le groupe SII confirme pour l'exercice 2017/2018 une hausse de son résultat opérationnel, toutefois inférieure, comme attendu, à la croissance de son chiffre d'affaires.

Des précisions concernant les perspectives de l'exercice 2018/2019 seront données lors de la communication des résultats annuels de l'exercice 2017/2018.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2017/2018, le mardi 05 juin 2018 après bourse -

Contacts :

SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22

Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57 -

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S'appuyant sur des équipes d'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l'activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

- du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

- des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la réactivité et la souplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 560,9 M€ au titre de l'exercice 2017/2018, clos au 31 mars, en croissance de 27,8 % et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

ANNEXE : Chiffre d'affaires par trimestre

En M€ T1 2017/2018 T2 2017/2018 T3 2017/2018 T4 2017/2018 2017/2018 France 73,55 71,25 82,44 87,73 314,97 Variation dont organique* +31,1% +7,4% +37,4% +13,7% +41,7% +16,7% +26,5% +13,2% +33,8% +12,8% International 55,99 58,41 63,52 68,01 245,93 Variation dont organique* +16,4% +14,5% +18,8% +17,8% +24,4% +22,8% +23,5% +20,1% +20,9% +19,4% Total groupe SII 129,54 129,66 145,96 155,74 560,90 Variation dont organique* +24,3% +10,6% +28,4% +15,7% +33,7% +19,6% +25,1% +16,3% +27,8% +15,6%

* : hors croissances externes et effets de change de l'exercice (taux de change de l'exercice précédent appliqués au chiffre d'affaires de l'exercice en cours)