SII : D’ILE DE FRANCE À RENNES, UN PARI RÉUSSI POUR WILLIE

Découvrez le témoignage de Willie, diplômée 2015 de l'ESIR, Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Rennes. En mission à Paris, elle a demandé sa mutation pour Rennes. Une véritable opportunité pour elle qui souhaitait devenir propriétaire.

'Je m'appelle Willie OSSIE. J'ai 25 ans et je suis diplômée de l'ESIR. J'ai obtenu un diplôme spécialisé en réseaux et télécommunication.

Je suis actuellement ingénieur réseau IP en mission chez Orange France. Je fais partie de l'équipe VoIP et je travaille pour la plateforme qui gère les clients grands publics d'Orange. Ma mission consiste à gérer les flux réseaux sur le site d'intégration ainsi qu'administrer l'ensemble des équipements réseaux présent au sein de la plateforme.

Avant cela, j'étais ingénieur validation IP en mission chez Bouygues Télécoms à Vélizy au sein de l'équipe IP backbone de l'opérateur. Je travaillais au sein d'un environnement de tests et je validais toutes nouvelles fonctionnalités sur les équipements réseaux.

Après 1 ans et demi sur Paris, mon compagnon et moi souhaitions nous consacrer à des projets plus personnels et les choix semblaient plus évidents sur Rennes.

J'en ai donc informé ma Responsable RH. Mon CV a rapidement été transmis à l'agence de Rennes qui cherchait justement des profils comme le mien.

3 mots pour décrire la mutation chez SII ? rapide, intense et formatrice.

'Le challenge est de taille quand on choisit de changer de vie. Pour ma part, je n'avais pas mesuré l'écart qui existait entre ma vie parisienne et ma future vie à Rennes tant sur le plan professionnel que personnel.

Ancienne étudiante Rennaise, j'étais plutôt confiante. Je connaissais déjà la ville ! Cependant, on s'habitue vite à la vie parisienne très riche à tous points de vue (missions professionnelles, culture, patrimoine…)

En arrivant à Rennes, j'avais l'impression de m'ennuyer. Heureusement, SII m'a confié une mission intéressante et tout s'est nettement amélioré.

Et puis la ville bouge bien quand on s'y intéresse un peu. Si l'aventure était à refaire je me lancerais sans hésiter.'