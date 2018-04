SII : Grenoble fête ses 3 ans

Le Groupe SII s'est installé dans le bassin grenoblois depuis 3 ans. Son offre technique et son expertise auprès des acteurs locaux, lui permettent d'envisager le recrutement d'une quinzaine de collaborateurs par an.

Près de 14 clients ont accordé leur confiance à SII Grenoble

SII Grenoble collabore avec de grands donneurs d'ordre locaux évoluant dans des domaines d'activités variés tels que l'énergie, les transports ou encore les télécommunications. L'entité a également mis en oeuvre une démarche de développement volontariste auprès de PME/ETI et de Startups qui caractérisent le bassin isérois.

« Cette diversité de clients et de projets nous permet d'attirer les meilleurs talents et conforte ainsi l'empreinte technologique qui caractérise le Groupe SII. » précise Maxime RUMPLER Responsable de SII Grenoble.

Les équipes grenobloises développent une forte expertise sur les métiers du logiciel et principalement sur 3 offres technologiques :

Le développement et l'intégration de systèmes embarqués ;

La réalisation d'applications Web et Mobile ;

L'automatisation des tests et l'intégration continue.

Une dynamique de croissance en local

Après 3 ans d'existence, SII Grenoble est fier d'avoir :

Créée près de 35 postes dont 95% en CDI ;

Intégré le bâtiment CEMOI géré par les équipes de LAMETRO ;

Développé des relations avec le tissu académique local ;

Participé à l'aventure Digital Grenoble // French Tech in the Alps;

Participé activement à l'anniversaire des 10 ans de l'évènement AGILE-Grenoble ;

Etabli des partenariats avec des associations comme Impulsion38.

Fort de ces résultats et d'une dynamique encourageante sur le marché local, SII poursuit et accélère son développement local.

« Nous prévoyons prochainement d'étoffer notre équipe de structure, notamment avec le recrutement d'un ingénieur d'affaires, et d'embaucher entre 12 et 15 consultants par an, à l'horizon 2020, afin de maintenir notre dynamique de croissance et tendre vers une agence de 70 collaborateurs. » explique Maxime RUMPLER.

