SII : fait son entrée au palmarès Great Place To Work® 2018

Le Groupe SII, acteur de la transformation numérique, fait son entrée au palmarès Great Place To Work® 2018 dans la catégorie 500 à 5000 salariés. Une récompense méritée pour le groupe de plus de 7 000 collaborateurs qui se caractérise par une culture d'entreprise forte et un management reposant sur la responsabilisation, la transparence, la confiance et la convivialité.

Vers l'innovation managériale 3.0 by SII - nouvel objectif pour 2018

En 2016, les collaborateurs SII ont répondu à l'enquête Great Place to Work®. Après avoir présenté et analysé les résultats, de nombreux projets et groupes de travail sur le management ont vu le jour en 2017 dans les différentes agences du groupe intégrant directement les axes stratégiques de chacune.

Chez SII Ouest, une communauté de managers s'est constituée. Accompagnés d'un coach, les managers ont défini leurs engagements communs et aujourd'hui, en atelier de co-développement, ils repensent leur process et créent de nouveaux moyens plus à même de répondre aux besoins des collaborateurs.

A SII Niort on parle d'« ESN auto-organisée » où de nouvelles pratiques font le buzz. Les sujets de travail sont disponibles sur un Trello, outil de gestion de tâches et des groupes auto-formés décident pour la collectivité. « Je ne suis plus un dirigeant, mais le product owner du projet, chargé d'accompagner les décisions en rappelant les règles, et explicitant les challenges. » confie Julien Geffray, Facilitateur SII Niort.

Dans les autres agences, l'intelligence collective a été mobilisée afin d'améliorer le bien-être de tous. SII donne la parole et fournit les moyens de l'amélioration à ses équipes.

De manière générale, le management SII repose sur la confiance et la responsabilité. Le Groupe veut aller au-delà de la simple relation employeur/employé. Il insiste sur l'importance d'un suivi régulier et individualisé de chaque collaborateur. Il a également mis en place un suivi d'avancement des projets dans le cadre du système qualité et des réunions d'agence trimestrielles pour un meilleur partage de l'information.

En 2018, les collaborateurs ont exprimé leur satisfaction et ont fait du Groupe SII, une Best Place To Work !

Les femmes et les hommes au centre des priorités du Groupe SII

Les femmes et les hommes qui composent le Groupe en font sa force. Nos collaborateurs sont des ingénieurs passionnés souvent porteurs d'idées novatrices. L'intrapreneuriat est une valeur forte chez SII. Elle insuffle nombre d'initiatives au sein du groupe qu'elles soient professionnelles comme le développement d'un nouvel outil interne - Réseaux Collaboratif d'Entreprise - ou personnelles comme le développement de partenariats avec la Croix Rouge et e-Nable - conception et fabrication de mains ou de bras artificiels grâce à l'impression 3D.

Une marque-employeur placée sous le signe de la bienveillance et de la convivialité

Avec sa base line « Technical vibes are contagious » et sa marque employeur #Fungenieur, le groupe SII se positionne clairement comme une société conviviale dans laquelle il fait bon travailler.

La cooptation, c'est-à-dire le recrutement suite à la transmission d'un CV par un collaborateur, représente 35% de nos nouveaux embauchés. Des challenges spécifiques sont mis en place chaque année et récompensent les meilleurs coopteurs. Vecteur très important de recrutement, la cooptation est également un excellent baromètre social.

« L'obtention du label Great Place To Work® récompense l'ensemble des collaborateurs et plus particulièrement ceux qui se sont impliqués dans nos projets. Aujourd'hui, nous sommes conscients de nos points forts et également des axes d'amélioration. En 2018, notre énergie se concentrera sur le parcours d'évolution et de formation ainsi que sur l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Après une phase pilote plus que positive, un accord sur le télétravail va être opérationnel et effectif dès avril 2018 et une campagne sur la déconnexion va être lancée en interne »

Maud Lorant

Directrice du Recrutement Groupe SII



TÉLÉCHARGER NOTRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE