Sika : décolle de 10% sur l'accord avec Saint-Gobain

11/05/2018 | 10:45

A la Bourse de Zurich, l'action Sika saluait d'une hausse de 10% l'accord mettant un terme au différend qui l'opposait au groupe français Saint-Gobain depuis fin 2014. Le spécialiste suisse de la chimie du bâtiment voit ainsi se lever une importante hypothèque juridique.



A 8.300 francs, l'action Sika se rapproche du sommet historique de l'ordre de 8.400 francs touché en début d'année. A ce cours, le groupe capitalise près de 21 milliards de francs, soit 17,5 milliards d'euros, sachant que Saint-Gobain vaut environ 25 milliards d'euros.



En effet, les actionnaires familiaux de Sika, les Burkard, Saint-Gobain et Sika ont finalement trouvé un terrain d'entente : les Burkard sortent du capital de Sika, Saint-Gobain leur rachetant leur holding SWH contre 3,2 milliards de francs suisses. Auparavant, SWH détenait environ 16% du capital de Sika, participation donnant le contrôle des droits de vote que Saint-Gobain avait convenu de racheter, fin 2014, contre 2,75 milliards de francs. Mais l'opposition de la direction de Sika (et bien des procès) avaient bloqué la réalisation du 'deal'.



Quel est ce nouvel accord ? Désormais racheté par Saint-Gobain, SWH revend à Sika environ 7% de son propre capital contre 2,08 milliards de francs, soit une belle prime sur le dernier cours coté. Puis cette participation sera annulée et Saint-Gobain se retrouvera donc actionnaire de Sika à hauteur de 10,75%. Au passage, Saint-Gobain empoche plus de 600 millions d'euros de plus-value.



Les trois partenaires éteignent parallèlement tous les litiges en cours et promettent 'd'étendre leurs relations existantes', chacun se félicitant de l'accord.



Pour sa part, Sika, lors d'une AG annoncée le 11 juin prochain, va donc annuler une partie (6,97%) de son capital, ce qui contribue à la hausse du titre à Zurich. Toutes les actions Sika seront aussi converties en une unique classe d'action sur le principe d''un titre, une voix'. Les clauses statutaires sur le transfert de titre supérieur à 5% et l'opt out seront supprimées.









