Sika et Saint-Gobain trouvent un accord après plus de trois ans de litige

Zurich (awp) - Sika et Saint-Gobain ont résolu vendredi le bras de fer qui les opposait depuis près de trois ans et demi sur la prise de contrôle du groupe zougois par la société française. Au terme d'un accord, l'entreprise de Courbevoie acquiert pour 3,22 milliards de francs suisses la holding Schenker-Winkler (SWH) de la famille Burkard, les héritiers des fondateurs de Sika.

"Ce montant reflète une augmentation de plus de 500 millions de francs suisses suisses par rapport au prix d'acquisition initialement convenu en décembre 2014 entre Saint-Gobain et la famille Burkard, prenant en compte l'augmentation de la valeur de Sika depuis 2014", a précisé Saint-Gobain dans un communiqué.

Mais Saint-Gobain revend par la suite une participation de 6,97% dans Sika à cette dernière pour 2,08 milliards de francs suisses et s'engage à conserver les 10,75% de capital-actions et de droits de vote restants pour un minimum de deux ans, a indiqué Sika dans un communiqué. Ce montant inclut une prime de 795 millions de francs suisses par rapport au cours de Bourse du 4 mai.

Concernant les droits de vote, Sika va organiser le 11 juin une assemblée générale extraordinaire afin notamment de fusionner ses deux actions cotées à la Bourse suisse, d'annuler la close de sortie ("opting out") et la limitation statutaire de transfert des titres à 5% et de supprimer les 6,97% d'actions acquises auprès de SWH.

SWH, qui sera alors détenu par Saint-Gobain, s'est engagée à voter en faveur de toutes les résolutions.

Le groupe français, qui ne sera pas représenté au conseil d'administration, s'est par ailleurs engagé à ne pas soumettre d'offre publique d'achat pendant six ans.

Les parties ont également décidé de mettre un terme à tous les litiges judiciaires en cours.

"Sika, la famille Burkard et Saint-Gobain ont signé un accord global qui résout et met définitivement fin aux litiges qui les opposent, au bénéfice de chacune des parties et de celui de leurs actionnaires respectifs et de leurs parties prenantes", a affirmé dans un communiqué le groupe dirigé par Pierre-André de Chalendar.

Ce dernier a estimé qu'il s'agissait d'"une issue très positive, tant d'un point de vue financier que stratégique". Selon le PDG de Saint-Gobain, le groupe dégage ainsi "un résultat net positif de plus de 600 millions d'euros pour (ses) actionnaires" tout en conservant "une participation minoritaire dans une belle société".

Le président de Sika, Paul Hälg, et le directeur général Paul Schuler ont estimé que "cette solution permet d'amorcer un nouveau chapitre de (leur) réussite" et que "l'introduction d'une structure de gouvernance moderne fournira à Sika une base solide pour accélérer sa croissance".

COOPÉRATION RENFORCÉE

Urs Burkard, porte-parole de la famille héritière, a pour sa part indiqué que cette solution était "respectueuse des intérêts de l'ensemble des actionnaires et constitue une base solide pour soutenir la croissance et la prospérité à long terme de Sika".

Urs Burkard, Jürgen Tinggren et Willi Leimer ont démissionné du conseil d'administration de Sika.

Les deux groupes veulent par ailleurs approfondir leurs relations commerciales existantes.

L'origine du litige remontre à décembre 2014. La famille Burkard avait alors accepté de Saint-Gobain 2,75 milliards de francs suisses en échange de ses parts, qui se montent à 16,1% du capital mais représentent 52,4% des droits de vote. Le groupe tricolore avait récemment réitéré ses prétentions sur Sika, lors de la publication de ses résultats annuels.

La direction et une partie du conseil d'administration s'étaient opposés à cette transaction et avaient bloqué l'opération.

Récemment, l'avocat de la famille Burkard s'était épanché dans la presse alémanique sur le souhait des héritiers de renégocier le contrat conclu avec le mastodonte français.

