SIPH : baisse de 30% du CA caoutchouc au 1er trimestre

SIPH affiche un chiffre d'affaires caoutchouc en baisse de 30,4% à 63,7 millions d'euros au premier trimestre 2018, sous l'effet d'un recul de 7,2% des tonnages lié à des retards de chargements et surtout d'un prix unitaire en baisse de 24,9%.



Le cours du SICOM évolue dans un marché baissier et en bas de cycle. Exprimé en euros, le cours moyen du caoutchouc au premier trimestre 2018 ressort à 1,19 euro le kilogramme, contre 1,96 euro le kilo un an auparavant.



'Les cours du SICOM restent à un niveau de bas de cycle, auquel SIPH s'adapte tout en se donnant les moyens d'être réactif lorsque la remontée s'amorcera', indique SIPH, ajoutant que ses retards de chargements devraient se régulariser progressivement.



