Courbevoie, le 10 Mai 2018

En M€ 2017 2018 Variation 1er trimestre Chiffre d'affaires total 94,7 70,0 -26,1% dont caoutchouc 91,5 63,7 -30,4%

Contexte de marché :

Le cours du SICOM évolue dans un marché baissier et en bas de cycle, s'établissant en moyenne à 1,50 $/kg en janvier et à 1,38$Kg en mars 2018.

Exprimé en euros, le cours moyen du caoutchouc au 1er trimestre 2018 ressort à 1,19 €/kg (contre 1,96 €/kg au 1er trimestre 2017), et enregistre une baisse de -2% par rapport au 4ème trimestre 2017.

Activité du 1er trimestre 2018

Le chiffre d'affaires caoutchouc s'établit à 63,7 M€, soit une baisse de -30,4% comparé au 1er trimestre 2017.

Comparativement à la même période de 2017, le prix unitaire est en baisse de -24,9%, en conséquence d'un marché beaucoup moins rémunérateur.

La diminution des tonnages (- 7,2%) résulte de retards de chargements qui devraient se régulariser progressivement.

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 3 ans

Tonnages/Prix Unitaire 2016 2017 2018 Variation 2017/2018 1er trimestre Tonnage (tonnes) 48 107 54 000 50 109 -7,2% Prix Unitaire (en €/t) 1,05 1,69 1,27 -24,9%

Tendances actuelles et perspectives

Les cours du SICOM restent à un niveau de bas de cycle, auquel SIPH s'adapte tout en se donnant les moyens d'être réactif lorsque la remontée s'amorcera.

Code Valeur Euronext : SIPH - Code ISIN : FR 0000036857 - Nombre d'actions : 5 060 790

Au sujet de SIPH

La Société Internationale de Plantations d'Hévéas est spécialisée dans la production, l'usinage et la commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. SIPH exploite plus de quarante mille hectares d'hévéas matures avec un niveau de production actuel de 230.000 tonnes réparti sur 4 pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Libéria) qui sera porté à 260 000 tonnes en 2018. Le latex traité est issu de l'exploitation des plantations d'hévéas de SIPH et d'achats effectués auprès de planteurs indépendants. SIPH commercialise sa production, principalement réservée à l'activité pneumatique, sur le marché international. Pour plus d'informations, visitez le site web : www.siph.com.

