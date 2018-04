Sixt SE : Oddo confirme son opinion après les résultats

27/04/2018 | 11:57

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 103 E après l'annonce des résultats du 1er trimestre du groupe.



' Nous restons convaincus du momentum positif et de la capacité du groupe à délivrer des résultats solides grâce à sa stratégie gagnante d'expansion à l'international ' estime le bureau d'analyses.



Sixt SE a publié hier de très bons résultats préliminaires au 1er trimestre qui ressortent au-dessus des attentes d'Oddo. Le chiffre d'affaires opérationnel consolidé ressort à 540ME, en hausse de 9.5% (Oddo (e) : 533.8ME).



' Cette croissance de l'activité est toujours soutenue par une activité très dynamique sur le segment Location de voitures en Allemagne et à l'International ' précise Oddo.



Le management relève logiquement sa guidance annuelle : 1/ le groupe continue de tabler sur une croissance significative des revenus opérationnels consolidés ; 2/ le groupe table désormais sur une croissance significative du Profit Before Tax (PBT) contre une légère croissance précédemment.



' Pour notre part, nous restons, à ce stade, confortables avec nos estimations qui sont déjà plus optimistes que le consensus avec un PBT à 307 ME en hausse de 7% yoy (consensus : 300 ME) ' indique Oddo dans son étude du jour.



