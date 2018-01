Sixt SE : Oddo relève son objectif

30/01/2018 | 15:37

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais relève son objectif à 87 E (au lieu de 85 E).



BMW a annoncé hier l'acquisition de la participation de Sixt SE dans DriveNow. BMW Group détient désormais 100% de DriveNow.



La cession de la participation dans DriveNow porte sur un montant de 209 ME. Oddo estime que le deal est attractif pour Sixt ouvrant la voie à de nouveaux développements stratégiques.



' Le titre se traite sur des multiples de P/E 2018e de 20.1x, comparé à un P/E sectoriel de 15.2x en 2018e (prime justifiée par la profitabilité plus élevée que les concurrents, un profil de croissance des BPA plus agressif et un bilan solide) ' explique Oddo.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.