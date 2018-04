Sky : cède sa part restante dans Sky Betting & Gaming

23/04/2018 | 15:05

Sky annonce un accord pour la cession de sa participation de 20% dans l'activité de jeux et de paris en ligne Sky Betting & Gaming au canadien The Stars Group, après en avoir vendu 80% du capital à CVC Capital Partners en 2015.



Le Britannique recevra dans le cadre de cette nouvelle transaction 425 millions de livres sterling en numéraire, ainsi que 7,6 millions d'actions The Stars Group, représentant environ 3% du capital de ce dernier, pour environ 145 millions de livres.



Ensemble ces opérations génèreront une valeur totale de près de 1,2 milliard de livres pour les actionnaires de Sky. Le groupe de télévision a l'intention d'en utiliser les recettes pour réduire son endettement et réinvestir dans de nouvelles opportunités de croissance.



