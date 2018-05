Intersolar 2018 : SMA présentera des solutions d’avenir pour un approvisionnement...

17.05.2018

Lors du salon Intersolar 2018, SMA Solar Technology AG (SMA) présentera des solutions adaptées au monde de l'énergie de demain. Systèmes interconnectés, technologies d'optimiseurs à utilisation ciblée, intégration de systèmes de stockage et gestion intelligente de l'énergie : autant de solutions qui assurent aux exploitants d'installations photovoltaïques résidentielles et commerciales et aux installateurs un approvisionnement énergétique indépendant, fiable et économique. Mais l'innovation phare est la plateforme de gestion de l'énergie ennexOS, nominée pour le Smarter E Award et permettant la gestion numérique de l'énergie dans tous les secteurs. Dans le domaine des applications de stockage, le Sunny Central Storage fait partie des finalistes pour remporter le très prisé ees Award. Pour les applications de stockage de grande envergure, cet onduleur à batterie garantit une stabilité maximale du réseau et fournit aux zones isolées de l'électricité solaire de même qualité que celle venant du réseau.

« Partout dans le monde, le photovoltaïque gagne en importance et jouera un rôle clé dans l'approvisionnement énergétique de demain », affirme Dr Jürgen Reinert, CTO/ COO de SMA. « Notre expérience nous permet déjà de proposer à nos clients des solutions d'avenir qui garantissent une utilisation efficiente de l'électricité solaire dans un monde décentralisé et numérique. Avec sa plateforme innovante de gestion de l'énergie ennexOS, SMA a posé les bases d'une gestion de l'énergie applicable à tous les secteurs d'activité. Les utilisateurs bénéficient de nouveaux modèles commerciaux pour la production, le stockage et la commercialisation de l'électricité solaire. Lors du salon Intersolar Europe 2018, coneva, toute nouvelle filiale de SMA, présentera des solutions de gestion de l'énergie numériques reposant sur la plateforme ennexOS et grâce auxquelles les entreprises pourront allier production et utilisation d'énergie dans tous les secteurs. coneva développe par ailleurs des solutions « marque blanche » complètes pour le marché de l'énergie moderne, à destination par exemple des services publics, des promoteurs immobiliers et des entreprises de télécommunications. »

Utiliser davantage d'énergie produite soi-même

Dans le domaine des installations photovoltaïques résidentielles, SMA Power+ Solution assure une production énergétique maximale et un grand confort pour le propriétaire et l'installateur grâce à ses technologies d'optimiseurs à utilisation ciblée ainsi que sa fonction de service SMA Smart Connected directement intégrée à l'onduleur. Par exemple avec le nouvel onduleur photovoltaïque Sunny Tripower 3.0-6.0. Ce petit onduleur triphasé pour installations résidentielles sur toitures est plus léger et compact que tous les onduleurs triphasés SMA précédents et diminue le temps d'installation d'environ 30 %. Pour les propriétaires de maisons individuelles souhaitant utiliser davantage leur propre énergie grâce à un banc de batteries, le nouvel onduleur-chargeur Sunny Boy Storage 3.7-6.0 permet d'intégrer jusqu'à trois batteries haute tension.

Piloter efficacement les flux d'énergie

Le SMA Data Manager M permet aux clients d'utiliser leur énergie de manière indépendante, efficiente et flexible mais aussi de réduire encore leurs coûts. Basé sur la plateforme de gestion de l'énergie ennexOS, le gestionnaire d'énergie assure avec le Sunny Portal powered by ennexOS une communication, une surveillance et bientôt un pilotage optimaux de tous les flux d'énergie dans les applications solaires commerciales. Et pour plus de rentabilité durant la planification des installations photovoltaïques, il existe désormais le nouveau Sunny Design Pro powered by ennexOS. Pour la première fois, les planificateurs d'installations commerciales peuvent planifier l'installation, simuler l'exploitation et calculer les coûts totaux du système quel que soit le secteur d'activité. Le système prend en compte les appareils électriques de production et de consommation d'électricité, les bancs de batteries et les composants thermiques comme le chauffage et les pompes à chaleur.

Autre bonne nouvelle pour les exploitants d'applications commerciales : le nouvel onduleur-chargeur triphasé Sunny Tripower Storage permet l'intégration flexible de batteries haute tension aux systèmes de stockage photovoltaïques commerciaux et industriels jusqu'à des puissances en mégawatts. Les utilisateurs peuvent ainsi optimiser les flux de charge et réduire leurs factures d'électricité.

Nouvelles solutions pour les grandes centrales photovoltaïques

Retour sur investissement maximal grâce à une planification flexible, réalisation plus rapide des projets et service simple : le nouvel onduleur Sunny Highpower PEAK3, permettant d'atteindre une puissance de 150 kW, est disponible pour les centrales photovoltaïques décentralisées avec une tension DC de 1 500 V. Dans les centrales photovoltaïques avec architecture centralisée, le nouveau Sunny Central 3000-EV garantit des coûts au watt plus bas et une densité de puissance encore plus élevée. Il assure une réduction de 10 % des coûts liés au système et fonctionne à pleine puissance même par des températures allant jusqu'à 35 °C grâce au système de refroidissement intelligent OptiCool. Basé sur la nouvelle plateforme de gestion de l'énergie ennexOS, le nouveau SMA Power Plant Manager permet une intégration simple du système grâce à ses interfaces de données et de signaux flexibles. Les exploitants de centrales photovoltaïques bénéficient d'un fonctionnement fiable et de fonctions de maintenance efficientes. Le Sunny Central Storage est utilisé dans les centrales de stockage de grande taille. L'onduleur à batterie nominé pour le ees Award, qui fait partie de la solution de stockage SMA destinée aux applications photovoltaïques de grande taille, assure une intégration intelligente et liée au réseau des accumulateurs ayant une capacité en mégawatts, avec et sans système photovoltaïque.

À propos de SMA

Avec un chiffre d'affaires d'environ 900 million d'euros en 2017, SMA est un leader mondial dans le domaine des onduleurs photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque. SMA offre une large gamme de produits et de solutions garantissant une production énergétique élevée pour les installations résidentielles, les installations photovoltaïques commerciales ainsi que pour les grandes centrales photovoltaïques. Afin d'augmenter efficacement l'autoconsommation photovoltaïque, il est possible de combiner l'ingénierie des systèmes de SMA avec différentes technologies de batterie. L'offre de SMA est complétée par des solutions de gestion intelligente de l'énergie, par une offre large de service ainsi que par la gestion opérationnelle de grandes centrales photovoltaïques. L'entreprise a son siège social à Niestetal, à proximité de Kassel. SMA est représentée dans 20 pays et emploie à travers le monde plus de 3 000 personnes, dont 500 sont dédiées au développement. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 100 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est la seule entreprise du secteur solaire à être enregistrée à ce jour au TecDAX.

