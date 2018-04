SMA Solar Technology : Avec le Data Manager M, SMA ouvre de nouvelles possibilités en matière de surveillance des...

26.04.2018

SMA Data Manager M powered by ennexOS est l'interface vers le monde énergétique de demain

Leader mondial dans les domaines de la surveillance des installations photovoltaïques et de la gestion de l'énergie, SMA Solar Technology AG (SMA) permet à ses clients de franchir une nouvelle étape sur la voie du monde énergétique digitalisé de demain. Le SMA Data Manager M accroît encore le nombre de fonctions de surveillance à la disposition des installateurs et des exploitants d'installations photovoltaïques industrielles dans le Sunny Portal powered by ennexOS et leur permet ainsi de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent. De plus, des mises à jour régulières viendront enrichir le produit de fonctions de surveillance supplémentaires et de fonctions de gestion de l'énergie progressivement étendues à tous les secteurs, notamment le chauffage, la climatisation, l'électricité et la mobilité.

Succédant au fameux SMA Cluster Controller, le SMA Data Manager M assure de façon optimale la communication, la surveillance et dorénavant également le pilotage de tous les flux d'énergie. La nouvelle interface utilisateur permet une mise en service rapide et simple, la surveillance non plus de 25, mais de 50 appareils (onduleurs photovoltaïques, onduleurs-chargeurs, systèmes I/O et compteurs d'énergie) et facilite encore davantage le paramétrage à distance et l'entretien des installations photovoltaïques industrielles décentralisées via le Sunny Portal powered by ennexOS. Grâce à la mise à disposition de valeurs mesurées par satellite pour, par exemple, le rayonnement solaire, la température extérieure et la température des modules ou encore la vitesse du vent, la mise en place d'appareils de mesure supplémentaires dans l'installation n'est pas nécessaire. Les exploitants d'installation peuvent ainsi évaluer d'un seul coup d'œil les performances de toutes les installations photovoltaïques de leur portefeuille et les investisseurs disposent d'une analyse impartiale des performances.

« Sur la voie de l'approvisionnement énergétique décentralisé et numérique de demain, SMA développe des solutions d'avenir permettant à nos clients du monde entier d'exploiter leur énergie de manière indépendante, efficace et souple tout en réalisant des économies substantielles », indique Andreas Strusch, gestionnaire produit de la plateforme ennexOS chez SMA. « En tant qu'interface centrale avec le Sunny Portal powered by ennexOS, le SMA Data Manager M est un maillon essentiel de la gestion intelligente de l'énergie de SMA. Il offre des possibilités totalement inédites, notamment en matière de saisie et d'analyse des données. Sa structure modulaire permet une extension progressive des fonctions intégrées en vue de les adapter aux modèles commerciaux qui émergeront dans le marché de l'énergie du futur. »

ennexOS de SMA est la seule plateforme intersectorielle dédiée à une gestion globale et intelligente de l'énergie. En regroupant différents secteurs énergétiques tels que le chauffage, la climatisation, l'électricité et la mobilité, elle permet d'optimiser durablement les flux d'énergie et de réduire sensiblement les coûts. Les nouvelles fonctions de surveillance et de pilotage qui composent le Data Manager M seront disponibles à l'échelle mondiale à compter du 7 mai 2018. Vous trouverez de plus amples informations sous www.ennexOS.com.

