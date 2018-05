SMA Solar Technology : enregistre une hausse de son chiffre d’affaires et de son résultat...

09.05.2018

Vue d'ensemble du premier trimestre 2018 :

1,8 gigawatt de puissance d'onduleur vendue (T1 2017 : 1,7 gigawatt)

Le chiffre d'affaires de 182,5 millions d'euros (T1 2017 : 173,2 millions d'euros) et le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) de 17,5 millions d'euros (T1 2017 : 15,9 millions d'euros) se situent dans la fourchette des prévisions du comité de direction

Stabilité du bilan grâce à une solide part de fonds propres s'élevant à 50,1 % (31/12/2017 : 50,3 %) et liquidité nette élevée de 444,8 millions d'euros (31/12/2017 : 449,7 millions d'euros)

Carnet de commandes bien rempli d'un montant de 647,3 millions d'euros, dont 256,3 millions d'euros pour l'activité produits

Le comité de direction confirme les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'exercice fiscal 2018

Au premier trimestre 2018, SMA Solar Technology AG (SMA/FWB : S92) a vendu des onduleurs pour une puissance totale d'environ 1,8 gigawatt (T1 2017 : 1,7 gigawatt) et a enregistré une augmentation à 182,5 millions d'euros de son chiffre d'affaires, soit une hausse de 5,4 %, par rapport aux trois premiers mois de l'exercice précédent (T1 2017 : 173,2 millions d'euros). Le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) a augmenté de janvier à mars 2018 pour s'établir à 17,5 millions d'euros (marge EBITDA : 9,6 % ; T1 2017 : 15,9 millions d'euros, 9,2 %). La progression du résultat par rapport à la même période de l'année précédente est significative. En effet, le résultat de la même période de l'année précédente contenait, à titre d'effet exceptionnel, un montant élevé à un chiffre (en millions) provenant de la vente de la société SMA Railway Technology GmbH. Le chiffre d'affaires et le résultat du premier trimestre correspondent aux prévisions publiées par le comité de direction le 28 mars 2018. La hausse du chiffre d'affaires est essentiellement due à l'évolution positive dans les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ainsi qu'Asie-Pacifique (APAC).

Au premier trimestre 2018, les résultats consolidés se sont élevés à 2,8 millions d'euros (T1 2017 : 6,3 millions d'euros). Le résultat par action s'est ainsi établi à 0,08 euro (T1 2017 : 0,17 euro). Affichant une liquidité nette de 444,8 millions d'euros (31/12/2017 : 449,7 millions d'euros) et une part de fonds propres de 50,1 % (31/12/2017 : 50,3 %), SMA conserve une structure de bilan très solide. Par ailleurs, l'entreprise dispose d'une ligne de crédits à long terme d'un montant de 100 millions d'euros auprès de banques nationales.

« Nous sommes satisfaits de l'évolution de notre cœur de métier au premier trimestre 2018. Au cours des trois premiers mois de l'exercice fiscal, la demande enregistrée par nos produits et prestations s'est établie à un niveau analogue à celui des trimestres précédents. Nous misons en outre sur un renforcement au cours du deuxième semestre et sommes donc confiants de parvenir à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année », a indiqué Pierre-Pascal Urbon, président du comité de direction de SMA. « Nous continuons à étendre de manière systématique nos activités aux prestations énergétiques. Mettant à profit notre vaste expérience dans le domaine des applications, nous avons développé avec ennexOS une plate-forme verticale de gestion de l'énergie qui permet d'associer différentes technologies au niveau local et de les optimiser. L'architecture ouverte permet en outre la connexion à une solution cloud. SMA donne ainsi le ton dans le secteur des énergies décentralisées et est un partenaire apprécié des entreprises qui souhaitent profiter de la croissance enregistrée par ce secteur. »

Compte tenu de l'évolution au cours du premier trimestre 2018 et d'un carnet de commandes qui demeure bien fourni, le comité de direction de SMA confirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'exercice 2018. Ces prévisions misent, pour un chiffre d'affaires de 900 à 1 000 millions d'euros, sur un résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) de 90 à 110 millions d'euros. Pour la première fois, l'EBITDA comprend les dépenses de plus de 10 millions d'euros pour le développement de l'activité numérique. Selon les estimations du comité de direction, les amortissements s'élèveront à environ 50 millions d'euros.

L'information trimestrielle pour la période de janvier à mars 2018 est disponible sur le site Internet www.SMA.de/IR/FinancialReports. L'assemblée générale de SMA aura lieu le 24 mai 2018 à Kassel.

À propos de SMA

Avec un chiffre d'affaires d'environ 900 million d'euros en 2017, SMA est un leader mondial dans le domaine des onduleurs photovoltaïques, un élément central de toute installation photovoltaïque. SMA offre une large gamme de produits et de solutions garantissant une production énergétique élevée pour les installations résidentielles, les installations photovoltaïques commerciales ainsi que pour les grandes centrales photovoltaïques. Afin d'augmenter efficacement l'autoconsommation photovoltaïque, il est possible de combiner l'ingénierie des systèmes de SMA avec différentes technologies de batterie. L'offre de SMA est complétée par des solutions de gestion intelligente de l'énergie, par une offre large de service ainsi que par la gestion opérationnelle de grandes centrales photovoltaïques. L'entreprise a son siège social à Niestetal, à proximité de Kassel. SMA est représentée dans 20 pays et emploie à travers le monde plus de 3 000 personnes, dont 500 sont dédiées au développement. La technologie de SMA, récompensée à plusieurs reprises, est protégée par plus de 1 100 brevets et modèles d'utilité. Depuis 2008, la société mère SMA Solar Technology AG est cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort (S92) et est la seule entreprise du secteur solaire à être enregistrée à ce jour au TecDAX.

