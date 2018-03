SMCP : Excellents résultats 2017, supérieurs aux objectifs

Paris, le 21 mars 2018

EXCELLENTS RESULTATS 2017, SUPéRIEURS aux OBJECTIFS

EBITDA AJUSTE EN forte hausse, +18,6 %, soit une marge de 16,8 %

Croissance remarquable des ventes en 2017, en hausse de +16,0 % à 912,4 millions d'euros (+17,5 % à taux de change constant)

EBITDA Ajusté 1 en progression de +18,6 %, soit 16,8 % des ventes

Poursuite du désendettement avec un ratio dette nette/ EBITDA Ajusté 1 de 1,9x (contre 3.1x en décembre 2016)

Le résultat net hors éléments exceptionnels s'inscrit à 44,9 millions d'euros (résultat net publié : 6,3 millions d'euros)

Objectifs 2018 : Croissance des ventes : entre +11 % et +13 % à taux de change constant Marge d'EBITDA Ajusté 1 : environ 17 %

Confirmation des objectifs à moyen terme 2020



Daniel Lalonde, Directeur Général du groupe SMCP, a déclaré : « 2017 a été une année excellente, marquée par une croissance remarquable dans toutes les régions et pour toutes nos marques. Le Groupe a une nouvelle fois démontré sa capacité à tenir ses promesses : nous avons en effet dépassé nos objectifs 2017, avec une forte croissance des ventes, une excellente profitabilité et la poursuite du désendettement. Ces résultats ainsi que les atouts de notre modèle d'exécution unique en tant que « pure player du retail», nous confortent dans notre capacité à atteindre nos objectifs 2020. Cette performance excellente est le fruit des efforts et du talent de nos équipes dans le monde, au service de l'ambition de SMCP : devenir un leader mondial du luxe accessible. »

CHIFFRES-CLES 2017 2016

(pro forma) 2017 Variation Points de vente 1 223 1 332 +109 Ventes nettes (M€) 786,3 912,4 +16,0 % EBITDA Ajusté (M€) 129,6 153,7 +18,6 % Marge d'EBITDA Ajusté (%) 16,5 % 16,8 % +0,3pt

RESULTATS CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2017

En 2017, la croissance des ventes a été remarquable, atteignant +16,0 % à 912,4 millions d'euros (+17,5 % à taux de change constant), avec une progression des ventes à l'international de +27,1 % (+29,9 % à taux de change constant), atteignant 59 % des ventes. 2017 a, une nouvelle fois, été une année de croissance équilibrée, portée par la croissance à périmètre comparable (+7,8 %), ainsi que par une expansion soutenue du réseau, avec 109 ouvertures nettes en 2017, le réseau comptant désormais 1 332 points de vente dans 38 pays. La performance a été très dynamique toutes marques et régions confondues, le Groupe ayant enregistré de nouveaux gains de parts de marché en France et à l'international. De plus, les ventes en ligne ont connu une croissance très soutenue de +46,0%, représentant désormais 12,1 % du chiffre d'affaires global.

L'EBITDA Ajusté a progressé de +18,6 %, passant de 129,6 millions d'euros à 153,7 millions d'euros, porté par une croissance des ventes dynamique et l'accroissement de la marge. La marge d'EBITDA Ajusté a progressé de 16,5 % à 16,8 %, démontrant l'aptitude du Groupe à générer une croissance profitable. Cette progression est le résultat d'une marge retail forte, portée par la contribution croissante des ventes e-commerce et de l'Asie.

Les autres produits et charges se sont élevés à -46,7 millions d'euros en 2017 et sont principalement liés aux coûts de l'introduction en bourse (-41,9 millions d'euros, dont 31,6 millions d'euros liés à l'impact des actions de préférence gratuites et 10,3 millions d'euros liés aux frais de l'introduction en bourse et autres). Le résultat financier s'est établi à -69,9 millions d'euros en 2017, principalement dû à des charges exceptionnelles de -40,5 millions d'euros, liée au rachat anticipé d'obligations et à des intérêts au titre du prêt d'actionnaire, sans effet sur la trésorerie. L'impôt sur le résultat s'est élevé à +6,1 millions d'euros en 2017. Ceci reflète un impact positif de 43,8 millions d'euros, lié à la déduction de charges exceptionnelles, ainsi qu'à des gains fiscaux, sans impact sur la trésorerie, résultant de la nouvelle loi fiscale en France.

Le résultat net hors éléments exceptionnels liés à l'introduction en bourse et à la nouvelle loi fiscale en France (-38,6 millions d'euros) s'est élevé à 44,9 millions d'euros en 2017. Le résultat net publié s'est établi à 6,3 millions d'euros.

CASH-FLOW ET DETTE NETTE EN 2017

Le Free Cash-Flow s'est établi à 45,4 millions d'euros en 2017, reflétant une forte génération d'EBITDA Ajusté, un niveau soutenu de CAPEX à -49,0 millions d'euros, ainsi qu'une variation du besoin en fonds de roulement de -44,0 millions d'euros, impacté par des effets calendaires. Ce montant comprend également -15,3 millions d'euros de charges liés à l'introduction en bourse et aux actions de préférence gratuites. Retraité des éléments exceptionnels liés à l'introduction en bourse, le Free Cash-Flow atteint 60,7 millions d'euros au titre de 2017.

Cette génération de trésorerie organique, ajoutée au produit net de l'introduction en bourse, a contribué au désendettement du Groupe.

En 2017, SMCP a en effet significativement réduit son ratio d'endettement (dette nette/EBITDA Ajusté) de 3,1x, au 31 décembre 2016, à 1,9x, au 31 décembre 2017. La dette nette a reculé de 397,1 millions d'euros, au 31 décembre 2016, à 292,0 millions d'euros au 31 décembre 2017.

OBJECTIFS 2018

SMCP va poursuivre le déploiement de sa stratégie à long terme, en activant tous ses leviers de croissance. Cette croissance s'appuie notamment sur la croissance à périmètre comparable, en développant son activité sur son coeur de métier et en accélérant l'expansion des accessoires, de l'homme et du digital, ainsi que sur l'expansion de son réseau de magasins sur ses marchés stratégiques à l'international.

« Pure player du retail» s'appuyant sur un modèle d'exécution unique, qui allie les codes du luxe et du « fast fashion », SMCP est idéalement positionné pour saisir les opportunités de croissance et continuer à gagner des parts de marché.

Pour 2018, SMCP prévoit une nouvelle année de croissance profitable et vise une croissance des ventes comprise entre +11 % et +13 % à taux de change constant. SMCP table également sur une progression continue de sa marge d'EBITDA Ajusté pour atteindre environ 17 %.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2020

SMCP confirme les objectifs 2020, fixés à l'occasion de son introduction en bourse, notamment :

une croissance des ventes comprise entre +11 et +13 % par an à taux de change constant et,

une progression d'environ +100 points de base de sa marge d'EBITDA Ajusté à l'horizon 2020 (par rapport à 2016).

SMCP a également l'intention de refinancer son emprunt obligataire d'ici à 2019 et envisagera une distribution de dividendes lorsque l'évolution de sa structure de financement sera achevée.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Le conseil d'administration de SMCP, qui s'est tenu le 20 mars 2018, a examiné et approuvé les états financiers consolidés pour l'exercice 2017. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs travaux d'audit sur les états financiers et émettront leur rapport d'opinion dès que leurs diligences sur le document de référence à déposer auprès de l'AMF seront achevées.

Les chiffres financiers inclus dans ce communiqué de presse sont extraits des comptes financiers consolidés de SMCP pour la période de vingt mois close le 31 décembre 2017, qui inclut pour des besoins de comparaison, des informations pour la période de douze mois close le 31 décembre 2017.

Les données pro forma ont été communiquées afin de refléter l'acquisition du Groupe par Shandong Ruyi, comme si celle-ci était intervenue le 1er janvier 2016, en excluant les charges non-récurrentes liées à ladite acquisition et à son refinancement concomitant.

INDICATEURS FINANCIERS NON DÉFINIS PAR LES NORMES IFRS

Le Groupe utilise des mesures financières et non financières clés pour analyser les performances de son activité. Les principaux indicateurs de performance utilisés comprennent le nombre de points de vente, la croissance sur une base comparable (« like-for like »), l'EBITDA Ajusté et la marge d'EBITDA Ajusté.

Nombre de points de vente

Le nombre de points de vente du Groupe se compose du nombre total de points de vente ouverts à une date considérée, ce qui comprend (i) les points de vente exploités en propre (« directly operated stores ») qui incluent les succursales, les concessions dans les grands magasins, les magasins exploités par des affiliés, les outlets et les sites Internet, ainsi que (ii) les points de vente partenaires (« partnered retail »).

Croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable (« like-for-like »)

La croissance sur une base comparable correspond aux ventes retail réalisées à travers les points de vente détenus en propre sur une base comparable au cours d'une période donnée, par rapport à la même période de l'exercice précédent, le chiffre étant exprimé en pourcentage de variation entre les deux périodes. Le nombre de points de vente sur une base comparable pour une période donnée comprend tous les points de vente du Groupe ouverts au début de la période précédente et exclut les points de vente fermés pendant la période donnée, y compris les points de vente fermés pour rénovation pour une durée supérieure à un mois, ainsi que les points de vente ayant changé d'activité (par exemple des points de vente Sandro passant d'un statut Femme à Homme ou à Mixte).

Les croissances des ventes sur une base comparable sont présentées à taux de change constants (les ventes d'une année N et d'une année N-1 en devises sont converties au taux moyen N-1, tel que présenté dans les notes annexes aux comptes consolidés du Groupe au 31 décembre de l'année N considérée).

EBITDA Ajusté et marge d'EBITDA Ajusté

L'EBITDA Ajusté est défini par le Groupe comme étant le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et charges liées au plan d'attribution d'actions gratuites (LTIP). En conséquence, l'EBITDA Ajusté correspond à l'EBITDA avant charges liées au LTIP. Ces charges étaient nulles en 2016 et s'élevaient à 1,9 million d'euros en 2017.

L'EBITDA Ajusté n'est pas une mesure comptable standard répondant à une définition unanimement admise. Il ne doit pas être considéré comme un substitut du résultat opérationnel, du bénéfice net, du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, ni comme un indicateur de liquidité.

La marge d'EBITDA Ajusté correspond à l'EBITDA Ajusté divisé par le chiffre d'affaires.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de l'EBITDA Ajusté et de l'EBITDA du Groupe pour les périodes suivantes:

En millions d'euros 2016

(pro forma ) 2017 Chiffre d'affaires 786,3 912,4 Commissions (105,2) (117) Chiffre d'affaires net de commissions 681,1 795,4 Coût des ventes (185,7) (210 ,3) Marge brute 495,4 585,1 Autres produits et charges opérationnels (199,0) (239,9) Charges de personnel (166,9) (191,6) EBITDA Ajusté 129,6 153,7

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce document contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Ce document n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l'exactitude ou le caractère complet de l'information présentée dans ce document. En aucun cas, SMCP, l'un de ses affiliés ou l'un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences éventuelles de l'usage qui sera faite de ce document ou de toute information y figurant. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par SMCP auprès de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'information réglementée et disponibles sur le site de SMCP (www.smcp.com).

CALENDRIER FINANCIER

26 avril 2018: Chiffre d'affaires du T1 2018

La présentation à destination des analystes et des investisseurs, tenue par Daniel Lalonde, Directeur Général et Philippe Gautier, Directeur Financier et des Opérations, sera diffusée en direct aujourd'hui à partir de 11h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.smcp.com. Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Finance.

COMPTES CONSOLIDES 2017

COMPTE DE RESULTAT (MEUR) 2016

(pro forma) 2017 Chiffre d'affaires 786,3 912,4 EBITDA Ajusté 129,6 153,7 Dotations aux amortissements et aux provisions et LTIP (37,9) (36,9) Résultat opérationnel courant 91,7 116,8 Autres produits et charges (6,5) (46,7) Résultat opérationnel 85,2 70,1 Résultat financier (56,4) (69,9) Résultat avant impôt 28,7 0,2 Impôt sur le résultat 25,0 6,1 Résultat net (part du Groupe) 53,7 6,3

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (MEUR ) 2017 EBITDA Ajusté 153,7 Variation du besoin en fonds de roulement -59,3 Impôt sur le résultat payé -13,1 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 81,2 Dépenses d'investissement -49,0 Autres 0,0 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement -48,9 Intérêts financiers versés -37,3 Autres produits et charges financiers -1,0 Augmentations de capital 127,0 Achats et reventes d'actions propres -0,7 Emission net de remboursement de dettes financières -138,3 Ecarts de change net -1,7 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement -52,1 Variation nette de la trésorerie -19,8 BILAN - ACTIFS (MEUR) 2016 2017 Goodwill 630.1 630.1 Immobilisations incorporelles 720.0 728.8 Immobilisations corporelles 65.1 67.8 Actifs financiers non courants 15.1 16.1 Autres actifs non courants 1.3 1.0 Actifs d'impôts différés 54.8 56.2 Actif non courant 1,486.3 1,499.9 Stocks 147.1 179.4 Créances clients et comptes rattachés 40.7 52.7 Autres créances 26.9 49.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 57.3 40.4 Actif courant 272.0 322.2 Total Actifs 1,758.3 1,822.2

BILAN - PASSIF (MEUR) 20161 2017 Total des capitaux propres 613.5 1,082.9 Emprunts obligataires 448.1 192.3 Autres passifs financiers non courants 300.0 - Autres passifs non courants 5.5 0.0 Provisions non courantes 0.4 0.3 Produits constatés d'avance 0.2 0.1 Provisions pour engagements de retraites à prestations définies 2.4 3.2 Autres dettes non courantes 0.1 0.0 Passif d'impôts différés 196.9 183.7 Passif non courant 953.7 379.7 Passifs financiers portant intérêts 5.1 2.4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100.9 102.9 Concours bancaires et dettes financières à court terme 1.2 137.7 Provisions courantes 3.5 2.8 Autres dettes 80.6 113.9 Passif courant 191.2 359.6 Total passif et capitaux propres 1,758.3 1,822.2

