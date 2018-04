SMCP : Mise à disposition du Document de Référence 2017 incluant le Rapport financier annuel 2017

SMCP SA : Mise à disposition du Document de Référence 2017 incluant le Rapport financier annuel 2017

SMCP SA annonce la publication de son Document de Référence 2017 incorporant le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, qui a été enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 avril 2018, sous le numéro R.18-034.

Le Document de Référence 2017 contient notamment :

le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2017;

le rapport du Président du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes ;

le rapport sur la Responsabilité Sociale et Environnementale de l'Entreprise (RSE) ainsi que le rapport de vérification de l'organisme indépendant y afférent ; et

le descriptif du programme de rachat d'actions.

Le Document de Référence est disponible en version française et anglaise sur le site internet du Groupe (www.smcp.com) à la rubrique « Information réglementée » et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document de Référence sont également disponibles au siège social de SMCP SA : 49, rue Étienne Marcel, 75001 Paris, France.

