SMCP : Remboursement partiel de l'obligation senior à taux fixe pour un montant total de 20,0 M

SMCP optimise la structure de son capital

Remboursement partiel de l'obligation senior à taux fixe pour un montant total de 20,0 M€

Dans le cadre de son objectif permanent d'optimisation de sa structure de capital et de la poursuite de son désendettement, SMCP (la « Société ») annonce aujourd'hui le remboursement partiel de l'obligation senior à taux fixe à échéance 2023 (les « Obligations 2023 ») émises par SMCP Group S.A.S. pour un montant égal à 10% du nominal (représentant 20,0 millions d'euros), profitant d'un coût de financement attractif.

Ce remboursement, permet à SMCP de renforcer la structure de son capital, lui apportant davantage de flexibilité financière dans la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance.

Le remboursement partiel anticipé des Obligations 2023, pour un montant en principal de 20,0 millions d'euros augmenté des intérêts courus (soit 10% du montant en principal des Obligations 2023 en circulation au jour du remboursement), sera financé par tirage du RCF mis en place lors de l'introduction en bourse.

Ce remboursement est soumis à certaines conditions préalables, dont la Société confirmera la réalisation dans les meilleurs délais. Le remboursement est prévu le 19 mai 2018 et sera effectif le 22 mai 2018 compte tenu des jours non ouvrables.

Les porteurs des Obligations 2023 sont invités à prendre connaissance de l'avis de remboursement partiel anticipé pour plus informations concernant les conditions suspensives, le prix de remboursement, la date de référence et la date du remboursement. L'avis de remboursement partiel anticipé est disponible sur le site officiel de la Bourse de Luxembourg, www.bourse.lu ainsi que sur le site internet de la Société (www.smcp.com ; onglet Finance). AVERTISSEMENT: DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce document contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et estimations actuelles réalisées par les dirigeants de la Société, et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes. Par conséquent, les résultats publiés par la Société pourraient s'avérer sensiblement différents de ceux présentés par la Société dans ces déclarations prospectives. Aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces estimations ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats fixés par la Société seront atteints. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous êtes invités à consulter les documents déposés par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information réglementée périodique, également disponibles sur le site de la Société (www.smcp.com).

