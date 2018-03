SMCP : confirme tous ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) a dévoilé un bénéfice net part du groupe en forte baisse de 88% pour 2017, à 6,3 millions d'euros. Hors éléments exceptionnels liés à l'introduction en bourse et à la nouvelle loi fiscale en France (-38,6 millions d'euros), le bénéfice net du groupe est ressorti à 44,9 millions contre 53,7 millions en 2016. L'Ebitda ajusté de SMCP a progressé de son côté de 18,6% pour atteindre 153,7 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda ajusté de 16,8% (+0,3 point). Le chiffre d'affaires annuel de SMCP a lui augmenté de 16% à 912,4 millions.A changes constants, il a augmenté de 17,5%.2017 a, une nouvelle fois, été une année de croissance équilibrée, portée par la croissance à périmètre comparable (+7,8 %), ainsi que par une expansion soutenue du réseau, avec 109 ouvertures nettes en 2017, le réseau comptant désormais 1 332 points de vente dans 38 pays. La performance a été très dynamique toutes marques et régions confondues, SMCP ayant enregistré de nouveaux gains de parts de marché en France et à l'international. De plus, les ventes en ligne ont connu une croissance très soutenue de 46%, représentant désormais 12,1 % du chiffre d'affaires global.Pour 2018, SMCP prévoit une nouvelle année de croissance profitable et vise une croissance des ventes comprise entre +11 % et +13 % à taux de change constant. SMCP table également sur une progression continue de sa marge d'Ebitda Ajusté pour atteindre environ 17 %.Enfin, SMCP confirme les objectifs 2020, fixés à l'occasion de son introduction en bourse, notamment une croissance des ventes comprise entre +11 et +13 % par an à taux de change constant et une progression d'environ +100 points de base de sa marge d'Ebitda Ajusté à l'horizon 2020 (par rapport à 2016). SMCP a également l'intention de refinancer son emprunt obligataire d'ici à 2019 et envisagera une distribution de dividendes lorsque l'évolution de sa structure de financement sera achevée.