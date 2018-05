SMCP : va rembourser 20 millions de dette

09/05/2018 | 11:34

Sandro, Maje et Claudie Pierlot (SMCP) annonce ce matin qu'il va rembourser partiellement, pour un montant de 20 millions d'euros, une obligation à taux fixe d'échéance 2023.



'Profitant d'un coût de financement attractif', le groupe de prêt-à-porter de 'luxe accessible' entend continuer de réduire sa dette.



Pour mémoire, entre fin 2016 et fin 2017, le groupe avait ramené son ratio d'endettement net / EBITDA de 3,1 à 1,9 fois. En montant, sa dette nette a diminué, l'année dernière, de plus de 100 millions pour revenir à 292 millions à fin décembre.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.