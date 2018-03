Les marchés européens terminent sur une note mitigée, Wall Street hésite

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les Bourses européennes ont effacé une partie de leurs gains en fin de séance mardi, freinés par Wall Street qui hésite à poursuivre son rebond tant que Donald Trump n'aura pas clarifié ses intentions en matière de droits de douane. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a terminé en légère hausse (+0,1% à 371,37 points) tandis que l'indice des plus grosses capitalisations Stoxx Europe 50 a cédé 0,2% à 2.965,65 points. Le CAC 40 a gagné 0,1% à 5.170,23 points, le DAX 30 0,2% à 12.113,87 points et le FTSE 0,4% à 7.146,75 points. Seule la Bourse de Milan a vivement rebondi (+1,8% à 22.202,50 points) après s'être repliée lundi dans la foulée des élections législatives. Telecom Italia a pris 5,9% alors que le fonds activiste Elliot Advisors a indiqué avoir pris une participation dans l'opérateur télécom et entend peser sur la stratégie du groupe, face à son principal actionnaire Vivendi. A Londres, le groupe d'emaballage Smurfit Kappa a bondi de 19,7% après avoir rejeté une offre de rachat de son concurrent International Paper.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH