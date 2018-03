Smurfit Kappa : rejet de l'offre d'International Paper

26/03/2018 | 10:57

Smurfit Kappa a annoncé lundi avoir rejeté l'offre de rachat de son concurrent américain International Paper, estimant que la proposition ne reflétait ni sa valeur, ni ses perspectives d'activité.



Le groupe de papier et d'emballage irlandais a expliqué lundi que son conseil avait rejeté à l'unanimité la proposition révisée à 37,54 euros par action Smurfit Kappa.



International Paper offre 25,25 euros en numéraire et 0,3028 action ordinaire nouvelle par titre Smurfit Kappa.



Smurfit Kappa a expliqué que ce prix ne reflétait ni sa valeur intrinsèque, ni son historique, ni ses perspectives en tant que société indépendante.



Smurfit Kappa juge que le projet de rapprochement n'est pas pertinent d'un point de vue stratégique, dans la mesure où les modèles économique et la culture d'entreprise des deux groupes sont très différents selon lui.



L'action perd 2,1% à 34 euros lundi matin à la Bourse de Dublin.



