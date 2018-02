Snap : La valeur du jour à Wall Street - SNAP (Snapchat) repasse au dessus de son cours d'introduction en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trois semaines avant de fêter sa première année en Bourse, les actionnaires qui avaient acheté à cette occasion des actions Snap, propriétaire du service de messagerie Snapchat, commencent à faire des bénéfices. L’action flambe de 32,75% à 18,63 dollars, dépassant sans s'arrêter le niveau du prix de son IPO : 17 dollars par action. Après une flambée dans les premiers jours, le titre n'avait cessé de reculer pour passer sous les 17 dollars en juillet dernier. Snap a surpris hier les investisseurs en présentant des comptes bien meilleurs que prévu au quatrième trimestre.Le groupe a bien enregistré une perte nette, mais celle-ci est inférieure aux projections. Ses comptes sont tombés dans le rouge à hauteur de 349,98 millions de dollars, soit 28 cents par action, à comparer avec une perte nette de 169,95 millions de dollars représentant 20 cents par action, un an plus tôt. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient toutefois en moyenne une perte par action de 33 cents.Mais plus que le résultat net, traditionnellement déficitaire pour ces sociétés Internet encore en plein développement, les investisseurs portent leur attention sur la croissance du nombre d'abonnés. Le business model de Snapchat reposant sur la publicité, plus ses utilisateurs seront nombreux et plus la société sera capable d'attirer les annonceurs, qui alimenteront la croissance des revenus et des profits.Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a ainsi augmenté de 18% à 187 millions. Il s'agit non seulement de sa plus forte progression depuis le troisième trimestre 2016, mais il a aussi dépassé le consensus qui s'établissait à 184,2 millions.Les utilisateurs sont plus nombreux, mais leur revenu moyen a en outre progressé dans une proportion encore plus importante : + 46% à 1,53 dollar. JPMorgan, qui a relevé sa recommandation de Sous-pondérer à Neutre, visait seulement 1,37 dollar.En conséquence, les revenus du groupe ont bondi de 72% à 258,69 millions de dollars, dépassant là encore les attentes du marché : 253,2 millions de dollars.JPMorgan a abandonné son conseil négatif car la transition de Snap vers une plateforme publicitaire basée sur des enchères a rencontré le succès plus rapidement qu'anticipé, permettant au groupe d'afficher une performance supérieure aux attentes à tous points de vue.