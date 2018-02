Snap : Le directeur général de Snap a gagné 638 millions de dollars en 2017

Il s'agit de la troisième plus forte rémunération jamais versée à un directeur général.

Evan Spiegel se classe ainsi juste derrière Daniel Och, directeur général du fonds activiste Och-Ziff Capital Management, selon ISS Analytics.

Ce dernier a perçu 918,9 millions de dollars lors de l'exercice fiscal 2007 et 1,19 milliard de dollars en 2008.

La rémunération d'Evan Spiegel se décompose en actions à hauteur de 636,6 millions de dollars et en salaire et autres pour 1,2 million de dollars, selon un document adressé par Snap à la Securities and Exchange Commission (SEC).

L'action Snap est repassée le 7 février, pour la première fois depuis juillet dernier, au-dessus de son prix d'introduction en Bourse qui était de 17 dollars, après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus.

Elle perdait plus de 6,5%, à 17,41 dollars en Bourse de New York vers 20h40 GMT.

(Munsif VengattilCatherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Eric Faye)