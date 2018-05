Snap : en forte hausse, nomme un nouveau directeur financier

08/05/2018 | 16:57

Snap Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Tim Stone au poste de Directeur Financier. Il prendra ses fonctions le 16 mai prochain.



Tim Stone succède à Andrew Vollero, qui prendra sa retraite le 15 mai, a annoncé la direction de Snapchat dans un communiqué.



Tim Stone travaille chez Amazon.com depuis mars 1998. Il occupait le poste de vice-président des finances et a occupé également le poste de vice-président des magasins jusqu'en février 2018.



Sa rémunération annuel est fixé à 500 000 dollars. Le dirigeant se verra attribuer des actions d'une valeur de 20 millions de dollars, et 500 000 options d'achat d'actions.



Les actions de Snap ont gagné plus de 3% après cette annonce.



