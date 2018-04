TAYNINH : RESULTATS ANNUELS 2017

SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 20 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS 2017

Le Conseil d'administration de la Société de Tayninh s'est réuni le 19 avril 2018 sous la Présidence de Madame Astrid Panosyan et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Aucune opération d'investissement n'ayant été réalisée au cours de l'exercice 2017, la Société demeure sans activité opérationnelle.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 fait ressortir une perte de 103 465 €.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale d'affecter ce résultat en report à nouveau.

Compte tenu d'un solde négatif de - 798 311 € déjà existant, le poste report à nouveau, après affectation sera porté à - 901 776 €.

Le communiqué et ses annexes sont consultables sur le site de la Société de Tayninh : www.tayninh.fr

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société se tiendra le 21 juin 2018, au siège social de la Société situé 7, place du Chancelier Adenauer à Paris 16ème.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs Maarten OTTE

+33 1 76 77 58 02

