Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard : Résultats 2017

SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER DU VAR ET DU GARD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l'exercice 2017 Le 22 mars 2018

Résultat net social: 2,2 millions d'euros contre 2,1 millions d'euros en 2016.



Proposition de dividende : 11,0 euros par action, identique à celui de l'an dernier.

Le Conseil d'Administration de Société des Chemins de Fer du Var et du Gard, réuni le 22 mars 2018, a arrêté les comptes de l'exercice 2017.

Société des Chemins de Fer du Var et du Gard est une holding qui gère un portefeuille de participations. Elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017, comme en 2016.

Après 0,1 million d'euros de charges d'exploitation, 2,2 millions d'euros de dividendes reçus, essentiellement de Financière Moncey (2,1 millions d'euros), le résultat net ressort à 2,2 millions d'euros, stable par rapport à 2016.

Les capitaux propres au 31 décembre 2017 s'établissent à 14,7 millions euros, en augmentation de 1,5 million d'euros, après la distribution de 0,7 million d'euros de dividendes et la prise en compte du résultat de l'exercice.

Proposition de dividende : 11,0 euros par action

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 11,0 euros par action au titre de l'exercice 2017, identique à celui de 2016.

Chiffres de Société des Chemins de Fer du Var et du Gard (en milliers d'euros) 2017 2016 Chiffre d'affaires - - Résultat d'exploitation (77) (78) Résultat financier 2 250 2 242 Résultat courant avant impôts 2 173 2 164 Résultat exceptionnel 0 0 Impôts sur les bénéfices 13 (50) Résultat net 2 186 2 114

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux 2017 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

