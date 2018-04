SFL : baisse de 1,9% des revenus locatifs au 1er trimestre

13/04/2018 | 09:41

SFL (Société Foncière Lyonnaise) affiche des revenus locatifs de 48 millions d'euros au 31 mars 2018, en légère baisse de 1,9%, la hausse des revenus à périmètre constant compensant en grande partie l'impact de la cession de l'immeuble IN/OUT le 29 septembre 2017.



A périmètre constant, les loyers progressent de 5,6% du fait des nouvelles locations intervenues en 2017, notamment sur les immeubles Washington Plaza, 103 Grenelle et 9 Percier. Il n'y a pas eu d'acquisition ni de cession au cours du premier trimestre.



La foncière ajoute que le taux d'occupation physique des immeubles en exploitation se maintient à un niveau élevé de 96,6% au 31 mars 2018 (96,4% au 31 décembre 2017), et que la vacance financière (EPRA vacancy rate) atteint 2,8%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.