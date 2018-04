SFL : deux nominations à la Direction Technique

10/04/2018 | 13:49

SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce la nomination de Nicolas Tennevet, comme directeur du développement et des grands projets, en charge de la maîtrise d'ouvrage, rattaché à Eric Oudard, directeur technique et développement.



'Après un début de carrière en entreprise générale dans le groupe Bouygues, il rejoint la maîtrise d'oeuvre avec SFICA, puis le promoteur NACARAT, et enfin la maîtrise d'ouvrage pour MACIFIMO', précise la foncière.



Lui aussi rattaché à Eric Oudard, Stéphane Blanc est nommé directeur de l'ingénierie et de l'exploitation durable, en charge notamment de l'exploitation technique du patrimoine, des projets de rénovation des immeubles et de l'environnement.



